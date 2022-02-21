AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

DÜZCE (AA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, siyasette en önemli kanallardan bir tanesinin, sivil toplum kuruluşları ve akademi çalışmaları olduğunu belirterek, "Siyasi politikaların bilimsel tabakalara ulaşmasını, sektörel bazdaki uzmanların o konulardaki değerlendirmelerini son derece önemsiyoruz." dedi.

Ak Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ile Yığılca İlçe Başkanlığını ziyaret eden Keşir, İlçe Başkanı Dursun Albayrak ve partilerle bir araya geldi.

Daha sonra Yığılca Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Yılgın ve burada toplanan muhtarla toplantı gerçekleştiren Keşir, esnaf gezisinin ardından Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam'ı ziyaret etti.

Ayşe Keşir, AA muhabirine, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Akademi Buluşmaları" kapsamında kadın akademisyenlerin katılacağı bilimsel toplantılar düzenleneceğini anımsattı.

Yarın Ankara'da yapılacak ilk toplantıya, farklı üniversitelerden 40'a yakın kadın akademisyenin katılacağını aktaran Keşir, "Siyasette en önemli kanallardan bir tanesi, sivil toplum kuruluşları ve akademi çalışmalarıdır. Siyasi politikaların bilimsel tabakalara ulaşmasını, sektörel bazdaki uzmanların o konulardaki değerlendirmelerini son derece önemsiyoruz." dedi.

"Kadın Emeği Buluşmaları" için gittikleri illerde sivil toplum kuruluşlarıyla istişare yaptıklarını anlatan Keşir, şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalarda STK'lerden dönüşler alıyoruz. Mevzuatla ilgili ihtiyaçlar olur veya yeni politika geliştirme alanlarıyla ilgili ihtiyaçtan dolayı eğitim, hukuk, sağlık gibi pek çok alanlarda büyük şehirlerde kadın akademisyenlerle buluşmalar yapalım dedik. İlkini yapıyoruz aslında, bu bir dizi toplantı olacak. 7 üniversiteden 40 kadın akademisyenle Ankara'da buluşacağız. Ankara'dan rektör yardımcısı, bölüm başkanı ve öğretim üyelerinin katılımlarıyla toplantı olacak. Politika üreteceğimiz kalemlerle ilgili onların geri bildirimlerini istiyoruz."