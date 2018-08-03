AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi hazırlıkları tamamlandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Selamoğlu:

" Cumhurbaşkanımız salona gelmeden önce dışarıda da seslenişini yapacak gelen misafirlerimize. Salon içerisinde yine daha sonra bize desteklerini açıklayacak. Lütfiye Selva Çam hanımefendi 4. Olağan Kongrede aldığı görevi 5. Olağan Kongre süresince de devam edecek"

"Gerçekten yorulmadan çalışıyoruz. Ak kadınlar yorulmaz"

ANKARA - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Selamoğlu, Kadın Kolları Başkanlığı 5. Olağan Kongresi hazırlıklarına ilişkin,"Cumhurbaşkanımız salona gelmeden önce dışarıda da seslenişini yapacak gelen misafirlerimize. Salon içerisinde yine daha sonra bize desteklerini açıklayacak. Lütfiye Selva Çam hanımefendi 4. Olağan Kongrede aldığı görevi 5. Olağan Kongre süresince de devam edecek" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın saat 11.00'de başlayacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Selamoğlu, şu anda 30 bin kadın teşkilat görevlileri olduğunu anlatarak, 81 il ve 921 ilçede kadın kollarının kongrelerinin tamamlandığını ifade etti.

Selamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara verdiği önemi ve desteği teşkilatlar olarak hissettiklerini de vurguladı.

"Bu okulda biz siyasetçi kadın yetiştirmeye devam ediyoruz"

Kadın teşkilatlarında yetişen tüm kadınların birçok noktada siyasette görev aldığını söyleyen Selamoğlu,şunları kaydetti:

"Burası bir okuldur bizim için. Biz bu okullarda yetişen kadınlar olarak geleceğin siyasetine yön vermek yarının büyük Türkiye'sinde güçlü kadınları yetiştirmek ve var etmek için uğraşıyoruz. Bu okulda biz siyasetçi kadın yetiştirmeye devam ediyoruz. Birçok siyasi parti kendi kongrelerinde bu ahengi tamamlamayı gerçekleştiremezken biz AK Parti olarak bırakın ana kademe kongreleri kadın kongrelerinin tamamını bir düğün havasında ahenk içerisinde bir bayrak değişimi olacağını bilerek geçiririz. Biz de kavga olmaz. Gerçekten yorulmadan çalışıyoruz. Ak kadınlar yorulmaz. Demokrasinin kahramanı kadınları biz 15 Temmuz'da ak kadınlar olarak sahada gördük. Biz bu Tükiye'nin, bayrağın, vatanın, devletin koruyucusu kadın güçleriyiz diye bakıyoruz. Biz AK Parti olarak kadınlara destek ve güç veren kadınların önemini vurgulayan ve bir değer olduğunu söyleyen bir genel başkana sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

Salonun 10 bin kişiyi aldığını, salonun iç bölümündeki delegeler ve misafirlerin 1500 kişi olacağını tribünlerle beraberde salonun 10 bin kişiyi aldığını, salonun dışında da yaklaşık 25 bin kişi beklediklerini belirten Selamoğlu, "Cumhurbaşkanımız salona gelmeden önce dışarıda da seslenişini yapacak gelen misafirlerimize. Salon içerisinde yine daha sonra bize desteklerini açıklayacak. Lütfiye Selva Çam hanımefendi 4. Olağan Kongrede aldığı görevi 5. Olağan Kongre süresince de devam edecek. Yönetimimiz oluşacak bu yönetimimiz 50 asıl 25 yedekten oluşuyor. Yönetimimizde mutlaka bizde her dönem de değişiklikler yapılır. Deneyimli arkadaşlarımız kalacak ama yine yeni arkadaşlarımızda göreve gelecekler. Düğün bayram havasında kongremiz olacak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları anlatacağız faaliyet raporumuzda. İnşallah bu ülkeyi geleceğe taşıyan kadınları göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

Kongrenin gerçekleştirileceği salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları asıldı.

Ayrıca salonda "Kadın İnandı Türkiye Kazandı", "Gelecek Mazeret Değil Başarı Bekliyor Ak Kadınlar Başarıdan Başarıya Koşuyor", "Umudumuz Var Yarınlarda Bu Dava Güçlenecek Kadınlarla", "Demokrasi Kahramanları Türkiye'nin Kadınları", "AK Kadınlar Yorulmaz Liderlerini Bırakmaz" afişleri yer alıyor.