AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sakarya'da konuştu Açıklaması

SAKARYA (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2022'nin tarımsal üretimin daha verimli, daha iyi sonuç aldıkları bir yıl olacağını belirterek, "Haziran ayının başından itibaren de turizm sektöründen fevkalade yüksek gelirler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu enflasyon ortamını, enflasyon baskısını aşağı indireceğini görüyoruz." dedi.

SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'nin ardından Valiliği ziyaret eden Kurtulmuş, şeref defterini imzaladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'la basına kapalı görüşen Kurtulmuş, kentteki projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığınca Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 75. İl Danışma Meclisi'ne katılan Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik bir zamandan geçtiğini söyledi.

Rakiplerinin ne yaptıklarından ziyade kendilerinin ne yaptıklarını iyi analiz etmeleri gerektiğini belirten Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye'nin gelecek hedefleri bakımından fevkalade önemli bir seçim tarihi olduğunu ifade etti.

Tüm partililerin gayreti ve vatandaşların desteğiyle 2023'te milletin oylarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceklerini, 2024'te de yerel yönetimlerde iktidarlarını kuvvetlendireceklerini anlattı.

Ak Parti'nin dört özelliğinin bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, ilk olarak Ak Parti'nin sadece bir siyasi partinin ismi olmadığını, sahip bulunduğu mana itibarıyla bir dava hareketi olduğunu dile getirdi.

Ak Parti'nin ikinci olarak sadece geçmişin değil, aynı zamanda geleceğin partisi olduğunu belirten Kurtulmuş, ayrıca Ak Parti'nin, Türkiye'de bir bölgenin, sınıfın, etnik yapının ya da ayrıcalıklı grubun partisi olmadığını, 84 milyon yurttaşın tamamının partisi olmanın yanı sıra dünyadaki tüm mazlumların gözünün içine baktığı bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, dördüncü özellik olarak Ak Parti'nin millet partisi olduğunu kaydetti.

2023 seçimlerinin Türkiye siyasetinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, seçim çalışmalarındaki samimiyet, gayret ve tevazu sözlerinin tesadüfen kullanılmadığını anlattı.

Bütün parti mensuplarının bu üç kavramla yoluna devam edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Çok büyük çalışkanlıkla, gayretle bu yolu yürürsek 2023 sizindir, 2023 Türkiye'nindir, 2023 Türkiye'nin geleceğinindir." dedi.

Bütün anketlerde Ak Parti'nin açık ara birinci parti olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Ak Parti'nin Türkiye'de 11 milyon 170 binden fazla üye sayısına sahip olduğunu bildirdi.

Bir milyona yakın üyenin salgın sürecinde yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Bu, büyük bir güçtür. Üye yaptığımız her arkadaşımızı takip edeceğiz. Gideceğiz, konuşacağız, gönlünü alacağız, yeni üyeler yapacağız." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Ak Parti'nin en büyük başarısının gönüllere girmek olduğunu kaydetti.

Programın sonunda Kurtulmuş, yeni üye kazandıran ilçeler arasında ilk 5'e giren belediye başkanlarına plaket takdim etti.

Kurtulmuş, STK temsilcileri ve iş dünyasıyla buluştu

Daha sonra Arifiye ilçesindeki otelde sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş dünyası üyeleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, dünyanın en zor coğrafyalarından birisinde yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki tüm çatışma alanlarının ortasında kaldığını anlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin bu ortamda güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka şansının olmadığını ifade etti.

Siyasi görüşler, hayat tarzları, kişisel ilgi alanları ne olursa olsun herkesin, Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirebilmek adına ortak olarak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Güçlü olmayan bir Türkiye'nin bu coğrafyadaki güç mücadelelerinin içerisinde esamesi bile okunmaz. Suyun önündeki saman çöpü gibi, suyun akışı ve rüzgarın esişi ile oradan oraya savrulur gider. Biz böyle bir ülke olamayız, her alanda güçlü olmak zorundayız. Sanayide, üretimde, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, uluslararası rekabette, markalarımızla, hizmetlerimizle bütün dünyaya örnek olacak güçlü bir ülke olmak mecburiyetindeyiz. Onun için bu hedeften vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamda güçlü bir Türkiye olmasını istemeyen içeride ve dışarıda bazı unsurlar, Türkiye'nin bu istikametteki yürüyüşüne engel olmaya çalışabilirler. Burada da parti hassasiyetlerimizi bir kenara bırakarak, ortak bir milli sorumluluk olarak güçlü, büyük Türkiye idealine hep beraber destek vererek inşallah yolumuza devam edeceğiz."

"Türkiye'nin birçok sektörde çok güçlü üretimler yaptığına şahit olduk"

Kurtulmuş, Türkiye'nin salgının da etkisiyle 2020 yılını küçük bir pozitif büyümeyle atlattığını söyledi.

"2021 yılında dünyada en hızlı büyümeye sahip ülkelerden birisi olduk, yüzde 10 civarında." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"225 milyar dolarlık bir ihracatımız oldu. Aralık ayı rakamı tam daha netleşmediği için tahmini söyleyeceğimiz 14-14,5 civarında bir cari açıkla yılı kapatmış olduk. Bunlar güzel şeyler, Türkiye ekonomisi için ümit verici hususlar. ve bu süre içerisinde pandemi şartları devam etmesine rağmen Türkiye'nin birçok sektörde çok güçlü üretimler yaptığına hep beraber şahit olduk. Örnek olsun, geçtiğimiz hafta Akıncı İHA ve SİHA'larının satılması, Hürkuş ile ilgili sözleşmeler yapıldı. Türkiye, kendi milli savunma sanayimizde helikopter motoru imalatı ve kendi gemi imalatlarımız dahil olmak üzere fevkalade büyük önemli çıkışlar sağladı.

Türkiye, ABD'de dünyanın en önemli otomobil fuarında kendi arabası TOGG'u dünya piyasalarına tanıttı. TURKOVAC aşısını üreterek dünyada aşı üreten 9 ülkeden birisi haline geldi. Bütün bunlar Türkiye için önemli."

"Enflasyonun daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz"

İki önemli gelişmenin gelecek aylarda yaşanacağına işaret eden Kurtulmuş, "Bunlardan birisi, tarımsal üretimin daha verimli olduğu, daha iyi sonuç aldığımız bir yıl olacak ve haziran ayının başından itibaren de turizm sektöründen fevkalade yüksek gelirler elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Bu enflasyon ortamını, enflasyon baskısını aşağı indireceğini görüyoruz. Ayrıca dövizdeki 13 lira seviyesi devam ederse baz etkisiyle birlikte enflasyonun daha da aşağı ineceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, vatandaşların alım gücünün arttırılması için de her türlü tedbiri uyguladıklarını belirterek, asgari ücretteki artışı, devlet memurlarına verilen zamları anımsattı.

Ekonomi olarak çok zor bir süreçten geçildiğini yineleyen Kurtulmuş, dünya ekonomilerine bakıldığında Türkiye ekonomisinin yapısal anlamda sorunlar içinde bulunmayan ender ekonomilerden olduğunu söyledi.

Sanayi tesislerindeki kesintiler

Kurtulmuş, birkaç gündür iş dünyasını meşgul eden doğal gaz ve elektrik kesintilerine de değinerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız, Türkiye'nin bu enerji girdisinde eksik kalmaması için her türlü imkanı kullandılar. Çok şükür yarın itibarıyla elektrik kesintileri tamamen kaldırılmış olacak. Bu, bir çalışmadır, millet adına bütün imkanları seferber etmektir. İnşallah Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamayla da şu anda yüzde 40 olan doğal gaz kesintisinin de tamamı kaldırılacak, yüzde 20'ler seviyesine indirilmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde doğal gazla ilgili bu kesinti tamamıyla ortadan kaldırılacaktır."

Basına kapalı devam eden toplantıda Kurtulmuş, katılımcıların sorularını cevapladı.

Programlarda Kurtulmuş'a AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve belediye başkanları eşlik etti.