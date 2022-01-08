AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Duamız ve desteğimiz Kazak halkıyla beraberdir"

KARAMAN (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'daki olaylara ilişkin, "Bu bizi üzüyor. Oradaki kardeşlerimizin daha fazla sıkıntı yaşamadan, zorluk çekmeden, işlerin normale dönmesi bizim en büyük arzumuz, en büyük beklentimiz. Duamız ve desteğimiz Kazak halkıyla beraberdir." dedi.

Yıldırım, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin açılış töreninde, Karaman'da tarihi büyük bir günün yaşandığını söyledi.

Karaman'ın büyük bir hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiğini ifade eden Yıldırım, "İşte bir hayal daha gerçek oluyor. Karaman hızlı trenle buluşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun. 2002'de işbaşına geldiğimizde 'Konya-Ankara, Ankara-Eskişehir ve İstanbul hızlı trenle buluşturacağız.' dedik, inanmadılar. Yaptık mı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara'yı Konya'ya hızlı trenle bağladık mı? Ankara'yı Eskişehir'e hızlı trenle bağladık mı? Ankara'yı, İstanbul'a hızlı trenle bağladık mı, İstanbul'u Konya'ya bağladık mı? Şimdi de Konya'yı Karaman'a bağladık mı? Hayaller gerçek oldu. Kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları, AK Parti yaptı." diye konuştu.

"Türkiye'yi dünyanın parmakla sayılır ülkesi haline getirmek hepimizin boynunun borcudur"

Yıldırım, işlerinin hizmet, güçlerinin millet olduğunu değinerek, şöyle konuştu:

"Dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Eğer bunu başarıyorsak arkamızda, yanımızda sizler varsınız. Ak kadınlar siz varsınız. Değerli yol arkadaşlarımız sizler varsınız, gençlerimiz var, Türk milleti var. Değerli kardeşlerim bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında mutlu ve huzur içinde birlikte yaşayacağız. Karamanlılar, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bu tren sadece Karamanla kalmıyor devamı da var. Buradan Ulukışla üzerinden Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e gidecek. Diğer yandan Aksaray da bu işten nasibini alacak. Aksaray'dan buraya bağlantı yapılacak. Böylece ta Gaziantep'ten Mersin'e, Adana'ya, Karaman'a, Konya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a, Edirne'ye kadar demir ağlarla yurdu dört bir başa donatacağız. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında demiryollarıyla, karayollarıyla ekonomisiyle Türkiye'yi dünyanın parmakla sayılır ülkesi haline getirmek hepimizin boynunun borcudur. Bunu birlikte başaracağız inşallah."

Kazakistan'daki olaylar

Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan sokak eylemlerine değinen Yıldırım, "Bu bizi üzüyor. Oradaki kardeşlerimizin daha fazla sıkıntı yaşamadan, zorluk çekmeden, işlerin normale dönmesi bizim en büyük arzumuz, en büyük beklentimiz. Duamız ve desteğimiz Kazak halkıyla beraberdir. Biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı olarak Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve gözlemci üye Macaristan'la beraber, bölgenin kalkınması için, ilerlemesi için, ekonomisinin güçlenmesi için ortak dil, iletişim, ortak emek ve işbirliğinin sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor, devam edecek. Böylece bölgesel kalkınmanın Kafkaslar'ın, Orta Asya'nın, Rusya ve Çin'le beraber gereken kalkınmayı tamamlaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, bölgesel huzurun önemine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Eğer bölgede huzur ve istikrar olursa Türkiye'de de Balkanlar'da da Orta Doğu'da da huzur ve istikrar olur. Sadece kendi ülkemizin, bizim işlerimizin yolunda gitmesinin bir anlamı yok. Aynı zamanda etrafımızdaki ülkelerde de komşularımızda da aynı şekilde huzur olması lazım, sükunet olması lazım, kalkınma olması lazım. Bildiğiniz gibi son aylarda ortaya koyduğumuz 'ihracata dayalı kalkınma ve büyüme modeli' tam anlamıyla, tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız şudur; önce daha fazla yatırım, daha fazla yatırımdan sonra daha fazla iş, AŞ ve istihdam. Daha fazla istihdamdan sonra daha fazla üretim. Daha fazla üretimden sonra, daha fazla ihracat. Daha fazla ihracat yapınca ne oluyor? Ülkemizin döviz açığı kapanmış oluyor. Dolayısıyla daha fazla büyüme, daha fazla refah."

"Daha yapacak çok işimiz, daha gidecek çok yolumuz var"

Ülke ve bölge için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çalışacağız, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı gençlerimize çok daha güzel bir ülkeyi hep birlikte getireceğiz. Unutmayalım gençler, bizlerin tecrübesi sizin enerjiniz, geleceğin güvencesidir, Türkiye'nin güvencesidir. Sizlere güveniyoruz ve birlikte yol yürümeye daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz inşallah. Bugün sadece hızlı treni açmıyoruz; bugün aynı zamanda yapımı tamamlanan diğer projelerimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Her zaman yeni eserlerle, yeni projelerle Karaman'ımızı, ülkemizi, doğusuyla-batısıyla, kuzeyiyle-güneyiyle mutlu edecek, hayatını kolaylaştıracak projeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz. Ülkenin kalkınması, büyümesi için ihtiyacımız olan iki şey var; birisi güven, birisi istikrar. Elhamdülillah son 20 yıldır verdiğiniz desteklerle hem güven hem de istikrar sayesinde bu devasa projeleri hayata geçirdik ve insanımızın hayatını kolaylaştırdık, konforunu yükselttik. Bununla yetinmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz, daha gidecek çok yolumuz var."