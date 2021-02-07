AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Kayserililer Günü"nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Kayserililer Günü"nü kutladı

07.02.2021 09:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki,

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, her yılın 38. günü kutlanan "Kayserililer Günü" dolayısıyla sosyal medyadan videolu mesaj paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, her yılın 38. günü kutlanan "Kayserililer Günü" dolayısıyla sosyal medyadan videolu mesaj paylaştı.

Özhaseki, paylaşımında, asırlardır Kayseri'de yaşayan bir aile olduklarını bildirdi.

Bugünün "Kayserililer Günü" olarak anıldığını belirten Özhaseki, "Doğrusu geriye doğru yüzlerce yıldır Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak ve 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak Kayserililer Günü'müzü kutluyorum. Cenab-ı Allah nice güzel günlerde bir araya getirsin diye önce duayla başlıyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanların doğduğu toprakları sevmesinin çok doğal olduğuna değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Ama bu sevgimiz sadece bir yerde doğmuş olmaktan da kaynaklanmıyor. Kayseri'ye belki ticaret, sanayi şehri vasfı yakışıyor ama bunun yanında da güzel özelliklerini zikretmemiz gerekiyor. Elbette Kayseri'de ticaret, sanayi canlı, eğitim hayatı 4 üniversitesiyle devam ediyor. Sağlıkta, sporda, kültür sanatta olsun Kayseri, kendi emsali olan şehirlerle yarıştığında ileri gelen şehirlerden birisi.

Bir taraftan da hayırseverler şehri olma vasfını Kayseri doğrusu açık ara önde götürüyor. Son günlerde bir hemşehrimiz Mehmet Altın ağabey, tam 300 milyon liralık arsasını bağışladı. Şimdi Kayseri'de en büyük cenaze camisi ve 20 okul yapılıyor. Daha önce rahmetli olan birçok hemşehrimizi de ruhları şad olsun diye burada anmak istiyorum. Kayseri, makarr-ı ulema şehri olma vasfını yıllardır üzerinde taşımış, bütün kitaplara geçmiş bir şehirdir."

Özhaseki, kentte yapılan yatırımlara dikkati çekerek, "Bugün yaşadığımız şehir itibarıyla turizmden de artık istifade eden, Erciyes Dağı ile dünyaya açılan bir Kayseri'den bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılan yatırımlarla şehrimiz yine parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Biz de Kayserili olmakla övünmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Bülent Serttaş Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Derbi Körfez Kocaeli Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Kayserililer Günü"nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 09:56:13. #1.15#
title