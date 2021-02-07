AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Kayserililer Günü"nü kutladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, her yılın 38. günü kutlanan "Kayserililer Günü" dolayısıyla sosyal medyadan videolu mesaj paylaştı.

Özhaseki, paylaşımında, asırlardır Kayseri'de yaşayan bir aile olduklarını bildirdi.

Bugünün "Kayserililer Günü" olarak anıldığını belirten Özhaseki, "Doğrusu geriye doğru yüzlerce yıldır Kayseri'de yaşayan bir ailenin çocuğu olarak ve 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak Kayserililer Günü'müzü kutluyorum. Cenab-ı Allah nice güzel günlerde bir araya getirsin diye önce duayla başlıyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanların doğduğu toprakları sevmesinin çok doğal olduğuna değinen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz de doğduğumuz toprakları çok seviyoruz. Ama bu sevgimiz sadece bir yerde doğmuş olmaktan da kaynaklanmıyor. Kayseri'ye belki ticaret, sanayi şehri vasfı yakışıyor ama bunun yanında da güzel özelliklerini zikretmemiz gerekiyor. Elbette Kayseri'de ticaret, sanayi canlı, eğitim hayatı 4 üniversitesiyle devam ediyor. Sağlıkta, sporda, kültür sanatta olsun Kayseri, kendi emsali olan şehirlerle yarıştığında ileri gelen şehirlerden birisi.

Bir taraftan da hayırseverler şehri olma vasfını Kayseri doğrusu açık ara önde götürüyor. Son günlerde bir hemşehrimiz Mehmet Altın ağabey, tam 300 milyon liralık arsasını bağışladı. Şimdi Kayseri'de en büyük cenaze camisi ve 20 okul yapılıyor. Daha önce rahmetli olan birçok hemşehrimizi de ruhları şad olsun diye burada anmak istiyorum. Kayseri, makarr-ı ulema şehri olma vasfını yıllardır üzerinde taşımış, bütün kitaplara geçmiş bir şehirdir."

Özhaseki, kentte yapılan yatırımlara dikkati çekerek, "Bugün yaşadığımız şehir itibarıyla turizmden de artık istifade eden, Erciyes Dağı ile dünyaya açılan bir Kayseri'den bahsediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılan yatırımlarla şehrimiz yine parlayan bir yıldız olmaya devam edecek. Biz de Kayserili olmakla övünmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya