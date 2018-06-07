AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: "Pkk, Diyarbakır'ın İmkanlardan Faydalanmasını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, terör örgütü PKK'nın, AK Parti'nin özellikle son 16 yılda Diyarbakır'a getirdiği imkan ve fırsatlardan şehrin faydalanmasını engellediğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Taban, Pirinçlik ve Talaytepe köylerini ziyaret etti. Ziyarette Eker'e, eski Gıra, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, kurum müdürleri, il gençlik kolları ve kadın kolları teşkilatı üyeleri de eşlik etti. İlk olarak Cumhuriyet Mahallesi'ni ziyaret eden Eker ve beraberindekiler davul, zurna ile karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Eker, 24 Haziran seçimlerinin Diyarbakır'ın kader seçimi olduğunu belirtti. Eker, "Diyarbakır, ne kadar güçlü bir şekilde bu seçim sonuçlarında ne kadar güçlü bir şekilde parlamentoda temsil edilirse, o kadar umut olur. Kime umut olur? Diyarbekir'e, gençlere, işsizlere, umut olur. Diyarbakır kalkınır. Kendi kör ideolojilerini Diyarbakır'a dayatmaya, kalkanlar, Diyarbakır'a umutsuzluktan, gözyaşından, terörden başka bir şey vermediler" dedi.

"Terör olmayan şehirler yatırımdan faydalandı"

Diyarbakır'ın şehrin geri kalmasına sebep olan, özellikle son 16 yılda AK Parti'nin getirdiği imkanlardan, fırsatlardan bu şehri faydalandırmayan, faydalanmasını engelleyenin terör örgütü PKK olduğuna vurgu yapan Eker, "Biz, diğer şehirlere şunu yaptık, ekonomik yatırımlar yapılması için yani fabrika, atölye, yatırım yapılması için, insanların iş bulacakları, çalışacakları tesisler kurulması için hükümet, bir takım destekler verdi. Hükümet, yatırımcılara dedi ki, 'Gelin bu şehirlerde yatırım yapın, fabrika kurun, atölye kurun, biz de size destek verelim.' Terör olmayan şehirler yatırımdan faydalandı. Oralarda fabrikalar, atölyeler, tesisler kuruldu ve oralarda gençler çok kolay iş buldu. Ama Diyarbakır'da terör olduğu için, güvenlik problemi olduğu için aynı yatırımcılar gelip Diyarbakır'a yatırım yapmadı. Bugün, işsiz olan kardeşlerimin müsebbibi terör, teröre çanak tutan ve teröre destek veren partiler, siyasi görüşlerdir" diye konuştu.

"Terör hep yıkım, gözyaşı getirdi"

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde çözülmeyecek hiç bir sorun olmadığını vurgulayan Eker, şunları kaydetti:

"Geçmişte Kürt meselesini çözmek için birçok adımlar attığımızı biliyorsunuz. Her adımı, terör örgütü ve onun uzantısı zehirledi. Biz, çözüm süreci, barış, kardeşlik dedik. Onlar, insanlardan haraç alıp, evladını dağa götürüp, oğlun veya kızın bize gelecek veya para alıp insanlara eziyet ettiler. Yetmedi, Kobani olayları sebebiyle geldiler, şehrimizi ateşe verdiler. Yetmedi, gelip çukurlar kazdılar, hendekler kazdılar, barikatlar kurdular, şehri işgal etmeye kalktılar ve gencecik Kürt çocuklarını kendi kör ideolojileri için oralarda kırdırdılar. Onlara fırsat vermemeliyiz. Teröre fırsat vermeyin. Terörün bu şehri hiç bir katkısı olmadı, hep yıkım, gözyaşı getirdi. Başka bir şey getirmedi. Bundan sonra terörün uzantısı olan siyasi partiye destek verdiğimizde, terör bir şekilde onlar üzerinde güçlenmiş olacak, bunu da unutmayın."

Eker ve beraberindekiler daha sonra Taban, Pirinçlik ve Talaytepe Mahallelerini ziyaret etti. - DİYARBAKIR