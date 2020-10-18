AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
18.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:14
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ŞIRNAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ŞIRNAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı