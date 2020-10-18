AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

18.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:14

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ŞIRNAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşması ŞIRNAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 17:24:22. #1.14#
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