AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan Açıklaması

ÇANAKKALE (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye'nin her tarafından askerlerimiz Afrin'de çok şükür, inşallah orada sonuna kadar gidip, sınırlarımızın güvenliği için ülkemizin bekası için" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. İlk olarak Çanakkale Valiliiğini ziyaret eden Karacan ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililere seslendi. Karacan, "Şuan da ülkemizin başında bulunan sıkıntıları, teröristlerin ülkemize girmesini engellemek için Afrin'de operasyondayız. Milletimizin duasına ihtiyacımız var. Milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Şuan da Türk halkımız, bazı terörü destekleyenler hariç hiç birisi,hiç bir şekilde buna karşı çıkmıyor. İşte bizim milletimiz nasıl Çanakkale'de, nasıl İstiklal Savaşında yan yana durduysa şimdide Mehmetçiğimizin Afrin operasyonunda tüm destekçilerimiz. Hiçbir ayrım yapmadan Allah'a çok şükür vatanını seven, bayrağını seven toprağını seven insanlar hep birlikte yan yana. Çanakkale'den de var, Edirne'den de var, Kars'tan da var, Afyon'dan da var, İstanbul'dan da var. Türkiye'nin her tarafından askerlerimiz orada. Çok şükür, inşallah orada sonuna kadar gidip sınırlarımızın güvenliği için, ülkemizin bekası için. Kimse şunu düşünmesin; 'Acaba AK Parti hükümetinin başkasının topraklarında gözü mü var?' AK Parti'nin sadece şu düşüncesi var. Oradaki insanları yani, Afrinli Afrin'de, İdlibli İdlib'te olsun. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim sınırlarımıza göz dikmeye hakkı da değil haddi de değil. Bu ülkemizde yaşayan halkımız da bu şekilde taviz vermez, imkan vermez. Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bu duruma müsaade etmez. İnşallah Rabbim yolunuzu açık eylesin. Hep birlikte yan yana gelerek 2019'da bu kutlu davanın yürüyüşüne hep beraber destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan buradaki konuşmasının ardından bir otelde STK temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE