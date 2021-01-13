AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Sivas 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayarak, "Diğer partilere bakarsanız birisi sırtını dağa dayar, diğeri tamamen yurt dışına bağlar ve bazıları da kiralık vekillerle parti kurmaya çalışır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını vurgulayarak, "Diğer partilere bakarsanız birisi sırtını dağa dayar, diğeri tamamen yurt dışına bağlar ve bazıları da kiralık vekillerle parti kurmaya çalışır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı, Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Sivas 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Demiröz, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Demiröz, 12 milyon üyesiyle dünya genelinde eşi benzeri bulunmayan AK Parti'nin, millet tarafından kurulduğunu anımsattı.

AK Parti'nin sırtını millete, vatan toprağına ve bayrağına dayadığını dile getiren Demiröz, "Diğer partilere bakarsanız birisi sırtını dağa dayar, diğeri tamamen yurt dışına bağlar ve bazıları da kiralık vekillerle parti kurmaya çalışır. Biz gücü milletten aldık ve 20 yıldır bu millet, her seçimde bizi ve dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başını dimdik bir şekilde Türkiye'nin gündemine getirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarını 20 yıldır çözmeye çalıştıklarını ifade eden Demiröz, şunları kaydetti:

"Geldiğimizde bir hayli vesayet odakları vardı. Basın, sermaye vesayeti, oligarşik bürokrasi, vesayet, vesayet... Hepsiyle tek tek mücadele edildi, bunlar hiç kolay olmuyor. Bugün bir başörtü meselesini unutmamak lazım. Bakın aradan 10 yıldan fazla geçmiş, içlerinde ukde var. Adam çıkıyor ne diyor, 'başörtülü bir hakim benimle ilgili doğru karar veremez' diyor. İşte bunların ufukları bu kadar, artık bütün Türkiye bunu görüyor. Kenetlenmemiz lazım, birlik beraberlik içerisinde ülkemizi yönetmeye devam etmemiz lazım. Bizim kaderimiz Türkiye'nin kaderiyle özdeşleşmiş. Biz, bu ülkeyi yönetmekle sorumluyuz. İnşallah yepyeni bir AK Parti ile 2023, 2053, 2071'e ulaşacağız."

"Genel Başkanınıza sahip olun"

Diğer partilerin, AK Parti'nin yaptığı hizmetlere sevinmeyi dahi beceremediğine dikkati çeken Demiröz, siyasetin nezaket işi olduğunu belirtti.

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Demiröz, "CHP'de sağduyu sahibi arkadaşlara sesleniyorum, Genel Başkanınıza sahip olun, onunla ilgilenin, durumu iyi değil." görüşünü dile getirdi.

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyenlerin olduğuna işaret eden Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi çekemeyenler var, hedefte Recep Tayyip Erdoğan'ı, dünya liderini gösteriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Türkiye var, Türkiye'nin arkasında kültürümüz var. 50'den fazla ülkenin kültürüyle beraber bunların esas hedefi bunlar. Ne yapsalar Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklar. Bütün gayretleri ve çabaları, yalanları hepsi bunun üzerine ama başaramayacaklar."

Salgın sürecinde yapılan çalışmalara da değinen Demiröz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının bu hafta başlayacağını aktardı.

Demiröz, milli aşı ile birlikte salgının bir an önce dünyadan kalkmasını temenni ettiğini söyledi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hakan Aksu, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Habip Soluk ve Semiha Ekinci, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer