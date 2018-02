AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Başbakanın Müdahil Olduğu Fetö Davasını İzledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Başbakanın müdahil olduğu FETÖ Davasını izledi

ISPARTA - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Isparta'da Başbakan Binali Yıldırım'ın da müdahil olduğu FETÖ/PDY davasını izledi. Dava sonrası Kavakçı Kan, "Hain darbe girişimi başta olmak üzere, bu örgütün yaptığı her fiilin işlediği her suçun karşılığını gördüğünü biz halk olarak, teşkilat ve milletvekilleri olarak görmek istiyoruz" dedi.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan,

ve 24.Dönem Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile birlikte Başbakan Binali Yıldırım'ın da müdahil olduğu 15 Temmuz darbe kalkışması gecesi Isparta'dan 700 harbiye öğrencisini Ankara'ya götürme suçlamasıyla açılan FETÖ/PDY duruşmasını izledi.

Isparta Adliyesi'ne gelişinde ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç'i makamında ziyaret eden Kan, daha sonra Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve aralarında eski Garnizon Komutanı tutuklu sanık Mustafa Kurutmaz'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 21 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY duruşmasını izledi. Duruşma salonu çıkışında adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kan, bu davanın darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulu'nun Eğirdir'de eğitim gören öğrencilerinin Ankara'ya sevki için yapılan girişimle alakalı olduğunu belirtti.

"Isparta FETÖ ile mücadele ettiğini gösterdi"

Kan, "Sanıkların ifadesi alınmış. Savcı mütalaasını vermiş. Son beyanlar alınıyor. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda karar verilir. Tabi Isparta bizim için çok önemli. Hain FETÖ darbe girişiminin öncesinde de 17-25 Aralık süreciyle beraber FETÖ ile mücadeleyi yapmış bir ilimiz. Burada maalesef Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hain darbe girişimi öncesinde de lojistik olarak FETÖ'nün bir yapılanması olmuş ve bununla ilgili görülen davada 11 Aralık tarihi itibariyle neticelenmiş. Yargıtay'da onay için bekliyor. O açıdan Isparta'ya gelmek bizim için önemliydi. Biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak taziye çadırında tüm darbe girişimi davalarını takip etmeye çalışıyoruz. Neden takip ediyoruz? Öncelikle 15 Temmuz darbe girişimi 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hayat haklarına yapılmış bir saldırıydı ve ayrıca bu topraklara ümit bağlamış mazlumların da geleceklerine, yaşama haklarına yönelik bir darbe girişimiydi. Bu vesileyle hem şehit ve gazi ailelerimize destek olmak hem de adaletin tecelli ettiğini takip etmek açısından buradayız. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda en sağlıklı şekilde adalet çerçevesinde buradaki duruşmalar da neticelenecek. Adalet tecelli bulacak. Hain darbe girişimi başta olmak üzere bu örgütün yaptığı her fiilin işlediği her suçun karşılığını gördüğünü biz halk olarak teşkilat olarak milletvekilleri olarak görmek istiyoruz. Bunun için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu manada Isparta'da yapılan çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye'de asla böyle bir darbe girişimi bir daha olmayacak. Buna biz de milletimiz de izin vermeyecek. Bu vesileyle hem 15 Temmuz şehitlerimiz rahmetle yad ediyorum. 2 bin 194 gazimize şükranlarımı sunuyorum. Afrin Operasyonunda bir şehidimizi Isparta'dan uğurladık. Isparta'ya başsağlığı diliyorum" dedi.

Kan, açıklamanın ardından Afrin'e yönelik operasyonda terör örgütü mensuplarının saldırısı şehit düşen ve Isparta'da toprağa verilen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın ailesini ziyaret etmek üzere Adliye'den ayrıldı.