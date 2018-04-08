AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın katılımı ile yapıldı.

AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5'inci Olağan Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Konuşmasına partililere katılımlarından dolayı teşekkür ederek başlayan AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata, "Önümüzdeki süreç daha zorlu bir mücadelenin başlayacağı bir süreç. Biz bu süreçte önümüzdeki yıllara, önümüzdeki görevlere hazırlanırken 2019 Genç Yerel Akademisi'ni kuruyoruz. Biz bu yola başlarken bizim bir hayalimiz var; 2019 yılında bu şehre hizmet eden, bu şehri inşa eden, bu şehri özüne çeviren, bu şehrin gencine, engellisine sahip çıkan, bu şehrin güzel insanlarına daha iyi hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı kazanması için gece gündüz aralıksız mücadele gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Partili gençlere örnek şahsiyetler olmalarını öğütleyen AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ise, "Osmangazi Üniversitesinde yaşanan trajik hadise için, orada rahmete kavuşan değerli akademisyenlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kongremize gelen diğer parti üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gençlerin birlik beraberlik içerisinde çalışmalar yürütmeleri gerektiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da, şunları söyledi:

"Bir abiniz olarak hitap etmek isterim, çünkü karşımda Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu bilen bir gençlik var. Karşımda 16 yıldır bıkmadan usanmadan devleti ve milleti için çalışan bir gençlik var. Eskişehir'in birbirinden kıymetli gençleri, AK Parti Gençlik Kolları'nda çalışan bu arkadaşlarımız sizlerin öz kardeşleridir. Onlar sizler için çalışıyor. Sizlerde önce kendiniz, sonra Eskişehir, sonra da Türkiye için birbirinizi kucaklayın, konuşun ve tartışın. Çünkü Eskişehir'in bu gençleri hem şehrimizi hem de ülkemizi beraberce büyütecektir."

Kongre, yapılan konuşmaların ardından Gençlik Kolları başkanlık seçimi ve üyelerin seçimi ile sona erdi. Tek liste ile gidilen seçimde oy çokluğu ile Fatih Özata, yeniden AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı seçildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti İlçe Gençlik Kolları asil, yedek üyeleri ve partililer katıldı. - ESKİŞEHİR