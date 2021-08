AK Parti Gaziantep milletvekillerinden GTB'ye ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, hububat ve bakliyat satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, hububat ve bakliyat satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya geldi. Sabah seansı satışlarına eşlik eden AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, daha sonra düzenlenen istişare toplantısında sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, GTB'yi ziyaret ederek ürün satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya geldi.

Günün ilk buğday ve mısır satışlarını yerinde takip eden Gaziantep Milletvekilleri, daha sonra tarım sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısına katıldılar.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AK Parti heyetini GTB'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Tarım sektörünün sorunları, talepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler aktaran Tiryakioğlu, ayrıca farklı meslek gruplarının taleplerine yönelik borsa tarafından hazırlanan sektörel sorun ve çözüm önerileri raporunu da milletvekillerine sundu. Konuşmasında, GTB'nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, Türkiye'nin enleri arasında yer alan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali gibi iki büyük projeyi Gaziantep ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Her iki projenin de GTB'nin vizyon projelerinin başında yer aldığını kaydeden Tiryakioğlu, "Geçtiğimiz aylar içerisinde açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank tarafından yapılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ülkemizde bir ilk teşkil etmekte. Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu unvanına sahip olan tesisimiz İKA destekleriyle hayata kazandırdığımız bir yatırım. 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan tesiste şu an Antep fıstığı ürün kabul işlemleri yapılmakta. Lisanslı depomuz üreticilerimize devlet garantisi altında sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmeti sunmakta" dedi.

GTB'nin diğer ikinci bir özel projesi Et Borsası ve Et Halinin de bu yılın başından itibaren hizmet vermeye başladığını anımsatan Tiryakioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 32 bin metrekare toplam alan üzerinde inşa edilen Et Borsası ve Et Halinin sektöründe Türkiye'nin en büyük ve en modern kompleks yapıları arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise yaptığı konuşmada AK Parti Milletvekillerine ziyaretlerinden ve üyelerine yönelik gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

GTB üyelerinin ticari hayatının her gün güneş doğmadan başladığını vurgulayan Akıncı, borsanın bu şekilde asırlardır devam eden güzel bir AHİLİK geleneğini de yaşatmış olduğunu söyledi.

"Gaziantep Milletvekillerimize yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz"

İlgilerinden dolayı Gaziantep Milletvekillerine teşekkür eden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, "Sabahın seherinde bereket vardır düsturuyla her gün sabah erken saatlerde satış salonlarımızda bir araya gelen üyelerimiz burada hem ticaretlerini gerçekleştirmekte hem de Gazi şehrimizin tarım ticaretine yön vermekteler. Burası sadece ticaretin değil aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın da en güzel örneklerinin sergilendiği bir yerdir. İşte böylesi bir mekanda, borsamızın tüm projelerine ve çalışmalarına destek veren, katkı sunan ve taleplerimizin çözüme kavuşturulması noktasında her zaman yanımızda olan Gaziantep Milletvekillerimize yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıncı, konuşmasında ayrıca küresel piyasalarda buğday fiyatlarında yaşanan yükselişin piyasaya etkileri hakkında da bilgiler aktardı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise toplantıda yaptığı konuşmada, COVİD-19 sürecinde gıdanın öneminin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Gaziantep'in bu süreçte gerekli önlemleri alarak üretimini aralıksız sürdürdüğüne işaret eden Bakbak, "Bu dönemde dünya ekonomisi yüzde 3,5 daralırken, ticaret hacmi de düştü. Global ölçekte yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye 2020 yılında OECD ülkeleri arasında Çin'den sonra en fazla büyüme performansını yakalayan ikinci ülke oldu. Gaziantep özelinde ise şehrimiz 2020 yılında 8 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatta gıda sanayi çok önemli bir yer tutmakta" şeklinde konuştu.

GTB üyelerine bereketli bir sabah temennisinde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Gaziantep çok müstesna bir şehir. Gaziantep bir sanayi, ticaret, gastronomi ve turizm kenti olmasının yanı sıra güçlü bir tarım şehri. Gaziantep'in bu yönüyle çok önemli bir tarihi geçmişi var. Bizler tarımın ilk doğduğu Mezopotamya'nın çocuklarıyız. Hepinizin malumu dünya küresel ısınma nedeniyle kuraklıkla mücadele etmekte. Bu durum dünyayı hem tarımsal hem de ekonomik anlamda yeniden şekillendiriyor. Tedbirlerimizi almamız ve topraklarımızı su ile buluşturmamız gerekiyor. Sulama projelerimize önem vermemiz gerekiyor. Bu konuda Gaziantep milletvekilleri olarak sulama projelerimize yönelik ilgimizi, alakamızı ve takiplerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda hem Barak hem Çetintepe hem de Kılavuzlu sulama projeleri Gaziantep tarımının geleceğini müemmen hale getirmek adına son derece önemli."

Gaziantep'in özel bir şehir olduğunu belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise çoğunluğunu tarım kökenli ürünlerin oluşturduğu coğrafi işaret tescil çalışmalarına dikkat çekti.

Gaziantep adına şu ana kadar 67 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındığını belirten Erdoğan, Gaziantep'in tescilli ürün sayısında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Erdoğan gerek geçmişten gelen gerekse de şimdi yapılan çalışmalarla elde edilen bu başarıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GTB ve diğer kurumların çok önemli katkılarının bulunduğunu kaydetti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da konuşmasında önemi her geçen gün daha da artan gıdanın dünyanın en önemli ve en stratejik sektörlerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Tarımın her zaman korunması ve en üst noktalara taşınması gerektiğini vurgulayan Kirazoğlu, "Sulama projelerine çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra tarımın endüstrileştirilmesi noktasında da çok ileri bir noktaya yönelmek gerekiyor. Bunun için de öncelikle olarak tarımımızı, hayvancılığımızı, meralarımızı, ormanlarımızı ve çevremizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

Toplantının son bölümünde ise GTB üyeleri sektörleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı