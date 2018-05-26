AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seslenerek, "Sana CHP, genel başkanlığını uygun görmemiş, bu ülke seni cumhurbaşkanı olarak seçer mi?" diye sordu.

Gül, Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 27. dönem milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir memleket meselesini en güçlü şekilde ifade edebilmek için seçim sürecine girildiğini, seçim sonrasındaki tek hedeflerinin ise ülkeyi daha güçlü yarınlara ulaştırmak olduğunu söyledi.

24 Haziran'da Türkiye'nin daha güçleneceğini, ülke üzerine oyunlar ve senaryolar kurmak isteyenlerin çöpe atılacağını belirten Gül, ülke kaderinin AK Parti'nin kaderiyle iç içe geçmiş durumda olduğunu, o yüzden AK Parti mensuplarının büyük sorumluluğu bulunduğunu anlattı ve partililerin kapı kapı gezmesini istedi.

Gül, AK Parti'nin iktidarda olduğu süreçte ülkenin daha iyiye ulaşabilmesi için önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek, bundan sonraki süreçte vatandaşın cebine giren parayı, hukuku, adaleti, özgürlüğü daha da artırmanın hesapları içerisinde olacaklarını, reformların da hızlıca hayata geçirileceğini vurguladı.

Türkiye'nin ayağa kalkıp şahlanacağı dönemin adının 24 Haziran seçimleri olduğunu dile getiren Gül, "Bizim yaptıklarımızı birileri hayal bile edemez. Şimdi birileri çıkmış tek söyledikleri 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' oluyor. Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olacak dediğinde de 'Ne olacaksa olsun, yeter ki gitsin, isterse ülke batsın' diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, IMF'ye borcu sıfırladığı için mi sevmiyorsunuz, küresel eşkıyalara durun dediği için mi sevmiyorsunuz.? İşte Türkiye kendi yörüngesine Erdoğan'ın önderliğinde girdiği için milletten rahatsız olanlar Recep Tayyip Erdoğan'dan rahatsız oluyorlar. Ama onların dahi istikrarı için Recep Tayyip Erdoğan yola devam diyor." şeklinde konuştu.

Hiçbir projesi olmayanların muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı olduğu değerlendirmesinde bulunan Gül, şöyle konuştu:

"Bir aday, 16 yılda yaptığımız milletimizin kazanımlarını ortadan kaldırmayı vadediyor. Elbette daha güzelini yapacağız. Ekonomide çok önemli işler yaptık ama yetmez, daha fazlasını yapacağız. Adalet de, insan hakları da aynı. İstikrarı daha fazla sağlayacağız. Terörün tamamen sonunu getireceğiz. Ama bunlara karşılık muhalefetin dediği ne, 'Biz bunları ortadan kaldıracağız'. İşte milletimiz bu projeye asla prim vermeyecektir. Eser ortaya koymak zor iştir, yıkmak kolaydır. Çıkmış cumhurbaşkanı adayı, senin bu ülkeye ne kazanımın var? Bu ülkeye ne hizmetin oldu? Tek başarısı CHP genel başkanının karşısına çıkmaktı. Sana CHP, genel başkanlığını uygun görmemiş, bu ülke seni cumhurbaşkanı olarak seçer mi? CHP Genel Başkanı, sen çıkıp sürekli cumhurbaşkanımıza laf söylüyorsun, gel meydana çık ve karşısına aday ol. Ama seçilemeyeceğini bildiği için CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmıyor. Çünkü seçilemeyeceğini biliyor ve 'Buraya nasıl geldiğim de belli, geri buraya da oturamam' diye düşünüyor. CHP'nin kendisinin inanmadığı bir seçimde iyi bir tiyatro izliyoruz. Sahnede bisiklet çevirmeler falan. Bunlarla ülke yönetilmez. 24 Haziran akşamı milletimiz, 'Çok iyi bir film izledik, sahne performansı çok iyiydi ama İnce, bu ülkeyi maceraya atamayız. O yüzden milletin adamı Erdoğan'ı seçiyoruz' diyecek."

"14 mega proje"yi açıkladı

Gül, Gaziantep için geçmiş dönemlerde yapılan yatırımları da anlatarak, kenti sanayiden turizme, alt yapıdan ihracata, sağlıktan ulaştırmaya kadar her alanda desteklediklerini vurguladı.

Her seçim öncesinde önemli projelerle seçmenlere vaatlerde bulunduklarını, seçim döneminin tamamlanmasıyla da hesap verdiklerini belirten Gül, Gaziantep'te verdikleri sözleri yerine getirdiklerini aktararak, yeni seçim dönemiyle alakalı da "14 mega projeyi" hayata geçirdiklerini kaydetti.

Gül, projelerden ilkinin metro projesi olduğunu, Gaziantep'e yeni bir boyut kazandıracak 10 kilometre uzunluğundaki metro hattını çok önemsediklerini ve 2018 yılı sonunda temelini atacaklarını anlatarak, projenin farklı etaplarla şehrin bir yanından öbür yanına 10 dakikada ulaşımın sağlanacağını söyledi.

Ticarette başarılı olabilmek için lojistiğin önemine dikkati çeken Gül, ikinci projeleri kapsamında Şehitkamil ilçesinin kuzeyinde 500 hektarlık alanda lojistik merkezi oluşturulacağını vurguladı.

Gül, diğer projeleri de şöyle sıraladı:

"Eğitim önceliğimiz olacak. 5 yıl içinde 7 bin 500 yeni derslikle çocuklarımıza daha güzel bir eğitim imkanı sunacağız.

Dülük-Organize Sanayi Bölgesi Tüneli de bir diğer projemiz. Dülük Kavşağıyla 4. Organize Sanayi arasındaki 10 kilometrelik uzaklığı 3 kilometrelik tünele dönüştüreceğiz. Bu gerçekten çok önemli bir proje.

Sanayide yüksek teknolojiye geçiş de bir diğer projemiz olacak. Sanayi şehri Gaziantep, yüksek teknolojinin kullanılması için kolları sıvayacak, bu kapsamda modern fabrikalar ve teknoloji merkezleri kurulacak.

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de diğer projemiz olacak. Bu projeyle kentimiz 2. devlet üniversitesine kavuşacak.

7. projemiz bilim merkezi olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizce 30 bin metrekarelik bilim merkezi oluşturarak, yapay zeka, uzay bilimi, enerji konuları üzerine kurgulanıp çalışmalar yapılacak. Böylelikle çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız.

Fuar merkezimiz Gaziantep'in büyümesine orantılı olarak arzuladığımız seviyeye gelemedi. Bu yüzden kongre merkezleriyle şehrimizin cazibe merkezi gelecek fuar alanı oluşturacağız.

Hızlı tren projemiz olacak. Allah'ın izniyle bunun meyvelerini de 5 yıl içerisinde göreceğiz.

Yeni duble yollar 10. projemiz. 60 kilometrelik Gaziantep-Birecik, 36 kilometrelik Nizip-Karkamış yollarının çalışmaları sürüyor, o da kısa sürede tamamlanacak. Ayrıca farklı mekanlardaki alanlarda da duble yol çalışmalarımızı hayata geçirip Gaziantep'in ulaşımdaki sorunlarını ortadan kaldıracağız.

Yeni bir endüstri bölgesi inşa ediyoruz. İlk etapta 14,5 milyon metrekarelik alanın açılacağı ve sanayicilerimizin de doğrudan önemli teşviklerden yararlanacağı projemizi hayata geçireceğiz. Böylece yeni sanayi alanları ve yeni iş imkanları oluşturulacak.

12. projemiz ise Amanos Tünelleri. Bu projeyle Akdeniz'e açılacağız. 19 kilometre uzunluğundaki Amanos Tüneli yatırım programına alındı.

Gençlerimiz için yeni spor alanları da bizim için önemli projelerimiz arasında. Yeni spor salonları yapıp gençlerimize teslim edeceğiz.

Son projemiz ise ucuz toplu konut projesi. Kuzey Şehir Projesiyle 50 bin konut projesini başarıyla yapıyoruz, meyvelerini de almaya devam edeceğiz. Kiralar daha da ucuzlamalı anlayışıyla yeni toplu konut alanlarını hayata geçirmek için çalışacağız. Bu kapsamda Geneyik, Bayramlı ve Doğukent toplu konut alanlarında önümüzdeki yıllarda en güçlü ve güzel konutlarımızı yükselteceğiz."