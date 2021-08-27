AK Parti Eskişehir milletvekilleri Avcı ve Günay'dan hayvancılık desteklerine ilişkin açıklama

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanlığının Eskişehir'e hayvancılık alanında verdiği desteklere ilişkin açıklamada yaptı.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Tarım ve Orman Bakanlığının Eskişehir'e hayvancılık alanında verdiği desteklere ilişkin açıklamada yaptı.

Milletvekili Avcı, yazılı açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa yönelik verdiği desteklerden Eskişehir'in en yüksek oranda yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlar hakkında bilgi veren Avcı, "İlimizde başvurusu yapılan 58 projenin tamamı Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından da uygun görülerek onaylandı. Tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır"

Milletvekili Günay da 58 proje için temmuz ayında 9 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirterek, yıl boyunca Eskişehir'e yapılan hibe tutarının 39 milyon lira olduğunu açıkladı.

Bu projelerin sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma açısından değerli olduğuna işaret eden Günay, "Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Hayvansal üretim bitkisel tarımdan elde edilen ürünlerle yapılmaktadır. Kısacası hayvancılık ve tarımsal üretim entegre bir şekilde gelişmelidir. Ülkemiz topraklarının daha verimli kullanılması ve Türk çiftçisin refahının artırılması doğrudan hayvansal üretimin artırılmasına bağlıdır. Bu projeler katma değer üretecek ve ilçelerimiz, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına önemli pay sahibi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar