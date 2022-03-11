AK Parti Edirne İl Başkanı İba, MHP Edirne İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti

TERCAN, ERZİNCAN (AA) - Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ı ziyaret etti.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, MHP Edirne İl Başkanlığındaki ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'de uyum içerisinde çalışan Cumhur İttifakı'nın üyeleri AK Parti ve MHP teşkilatlarının sık sık bir araya gelerek Edirne'nin hak ettiği noktaya ulaşması için faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Memleketin hayrı için birlikte bir yola çıkıldığının vurgulayan İba, şöyle konuştu:

"AK Parti teşkilatları olarak, Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve gelişimi için benzer çizgide ilerlediğimiz siyasi partilerle bir ittifak kurduk. İttifak demek, birlik, bütünlük ve ahenk içerisinde çalışmak, ortak bir gaye için aynı yolda yürümek demektir. Bu bilinçle, Edirne'mizde de Cumhur İttifakımızdaki yol arkadaşlarımızla her zaman omuz omuza ve uyum içinde çalışmayı amaç edindik.

Edirne'mizin hak ettiği noktaya gelmesi adına bu bilinçle, şahsi çıkarları gözetmeksizin, şehrimizin ve hemşerilerimizin faydasını, yararını ön planda tutuyoruz. Bizim ittifakımızın amacı o parti bu parti yahut şu kişi bu kişi değil. Bizim ittifakımızın amacı Edirne'miz ve Edirnelilerimizin refahı ve hak ettikleri şehirleşmeyi tesis etmektir."

-"Kaostan beslenen ortaklıklar yıkılmaya mahkumdur"

Çıkar çatışmaları, kişisel savaşlar ve kaostan beslenen ortaklıkların yıkılmaya mahkum olduğunun altını çizen Başkan İba, şöyle devam etti:

"Bir arada olmanın, birlik olmanın ve aynı hedefe doğru ortak inançla yol almanın, hedef birliğinin ön planda tutulduğu bir ittifakın içinde yer aldığımız için mutluyuz. Çünkü Edirne'mize ancak bu değerlerle hizmet getirebileceğimizi biliyoruz.

Mevzu vatansa, milletse, gerisinin teferruat olduğunu bilemeyen ve buna uygun davranmayan şahıs ve kurumlar, Edirne'mize bırakın yarar sağlamayı, şahsi çekişmeleri ile siyasi gündemi oyalamaktan başka bir faaliyette bulunamaz."

Tercan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.