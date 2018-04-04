AK Parti Didim Kadın Kollarında Emel Tan Güven Tazeledi

AK Parti Didim Kadın Kollarının 5. olağan kongresinde mevcut kadın kolları Başkanı Emel Tan güven tazeledi.

AK Parti Didim İlçe Kadın Kollarının kongresi yapıldı. Ticaret Odası Toplantı salonunda yapılan kongreye AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Yöneticisi Cenk Ünlü, Belediye meclis üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu. Divanın oluşturulmasının ardından partililere seslenen AK Parti Didim Kadın Kolları Başkanı Emel Tan, göreve geldiği 2014 yılından bu yana parti için durmaksızın çalıştığını belirterek 2019'da seçimler için aynı şevk ve azimle çalışacaklarını dile getirdi ve yeniden bu göreve tebliği edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ise yeni seçilecek kadın kolları yönetimine başarılar dilerken, 2019'daki seçimlerde kadınlara çok iş düşeceğini dile getirdi.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde ise Dünyanın en büyük kadın hareketinin olduğu partinin AK Parti olduğunu vurgu yaparak, kadınların parti içerisindeki önemine değinip, yeni seçilecek yönetimin arkasında olacaklarını dile getirdi. Ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkanı Emel Tan güven tazelerken yeni yönetim kurulu şu isimler yer aldı; Fatma Palanka, Esma Akça, Halime Toprak, Derya Korkmaz, Nalan Önderışık, Meyran Erdönmez, Havva Dağlı, Aslıhan Karababa, Kadriye Çolak, Melike Vela, Nurten Çulhaoğlu, Sıdıka Boğu, Saliha Tülüce, Zühre Taşkın, Dilek Şahin, Pınar Özgür, Nuran Karababa, Zehra Aksu ve Yeliz Kuru. - AYDIN