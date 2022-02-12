AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi - Haberler
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AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AK Parti'de 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' konferansı verildi

AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' isimli konferans düzenlendi.

KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından 'Siyasi Tarihin Kırılma Noktaları' isimli konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal katıldı. Ünsal, konferansta yaptığı konuşmada; "Herkes ne zaman gelecek Osmanlı diye soruyor. Bir programa Yemen'e gittim. İlk soru 'ne zaman geliyorsunuz'. Bosna'ya gittim. 'Siz şimdi tekrar gelmeye başladınız ya, bizlerin umudu daha da arttı' diyorlar. Mazlumların umudu Türkiye'dir" dedi.

Konferansa katılan Prof. Dr. Ahmet Ünsal'a Osmanlı Devleti armalı plaket takdim eden İl Başkanı Seher Ünsal, katılımlarından dolayı da teşekkür etti. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ahmet Ünsal, AK Parti, Kırşehir, Kıbrıs, Yerel, Haberler

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