AK Parti Ceyhan'da 20 bin üye hedefliyor
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AK Parti Ceyhan'da 20 bin üye hedefliyor

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Ceyhan'da 20 bin üye hedefliyor
18.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:36

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, 2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Bünül, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte pandemi sürecinde yeni üye kayıtları gerçekleştirdik. Ceyhanlı hemşehrilerimizden gördüğümüz teveccüh, ilgi ve heyecan ile AK Parti Ceyhan ailesini büyütüyor, 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

AK Parti'nin, 10,5 milyon üye sayısıyla Türkiye'nin en çok üyesi bulunan partisi olduğunu belirten Bünül, şunları kaydetti:

"Bunun dünyada da bir örneği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yılı aşkın süredir, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde hükümetimiz almış olduğu tedbirler, yapmış olduğu yardımlar ile bu süreçte milletinin yanında yer almış, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin takdirini kazanmıştır. AK Parti milletin partisidir. Tüm kadroları ile milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla teşkilatlanmıştır."

2021 yılına kadar 20 bin üye yapmayı hedeflediklerini söyleyen Bünül, "Üye kaydı çalışmaları kapsamında, girmedik gönül bırakmayacağız. Biz hemşehrilerimizle her koşulda ve her yerde birlikte olacağız. Ceyhanlı hemşehrilerimizi bu kutlu hareketin içerisinde yer almaya davet ediyorum. Üye kayıtlarımız ile inşallah yeni dönemde sayımızı katlayarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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