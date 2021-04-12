AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Anadolu Ajansını ziyaret etti
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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Anadolu Ajansını ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Anadolu Ajansını ziyaret etti

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özen, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u ziyaretinde yaptığı konuşmada, AA'nın doğru, tarafsız habercilik anlayışıyla 100 yılı geride bıraktığını bildirdi.

Tüm AA çalışanlarına nice yıllar temenni ettiğini belirten Özen, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bundan sonraki süreçte de ben başarılar diliyorum. Ramazan ayının arifesindeyiz. Bu vesileyle de bu ayın ülkemize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. İnşallah bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bir an önce atlatıp önceki o coşkulu ramazanlarımıza bir an önce kavuşma temennisinde bulunmak istiyorum."

Aksoy da Özen'e AA'nın yaptığı çalışmaları anlatarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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