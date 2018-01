AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın Katılımıyla Başladı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımlarıyla başladı.

Helikopterle Bilecik Edebali Stadı'na iniş yapan Başbakan Binali Yıldırım'ı, yaklaşık 5 kilometrelik bir karayolu güzergah ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 6'ncı Olağan Kongresinin yapılacağı İstasyon Kapalı Spor Salonu'na geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede açılık konuşması yapan Başbakan Yardımcısı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğu tarihten itibaren çok kısa süre içerisinde milletimizin denetimiyle beraber Türkiye'nin iktidarına geldiğini belirtti. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu; "Bugün gelmiş olduğu durumda Türkiyeyi 3 buçuk kat büyütmüştür. 11 milyona ulaşan üye sayımızda dünyanın devasal siyaset teşkilatı olarak Türkiyeyi geliştiren görüştüren eserleriyle donatan AK Parti 6. Olağan Kongresiyle beraber Bilecik'imize yeni bir kapıyı aralamak üzere harekete geçecektir. Değerli kardeşlerim sizlere şunu beyan etmek istiyorum. Bugün teşkilat mensupları olarak bu salonu dolduran ve belediyemiz olarak birazdan oy kullanacak olan kardeşlerimiz sizler bizlerin partinin ve Türkiyeyi büyütmenin bu teşkilatın önemli bir bireyi temsil ediyorsunuz. Zira biz biliyoruz ki teşkilatımızın herhangi biriyle nerede olursa olsun değerli arkadaşlarımız oralarda bulamıyorlar. İma ettikleri görev gerçekten bizim için çok önemli bir görevdir. Bu teşkilatımız kimimiz kadın kollarında kimimiz gençlik kollarında kimimiz il teşkilatında kimimiz yerel idarelerde kimimizde Ankara'da ama hep birlikte aynı yerde birleşmiş olan bizler hep birlikte elimizi koyduk. Türkiyeyi gelecek nesillere aktararak gençliğimize daha güçlü insanlarıyla yükselmiş bir Türkiye'ye rehavet etmek olacaktır. Sizler Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir sokaktaki bizden yardım bekleyen kardeşlerimizin bizim tasalığımızı ortaya koyan insanlar teşkilat kurucularımızdır. Dolayısıyla geçmiş olduğumuz süreçte Türkiye önemli bir süreci yaşıyor. Sizlerin bu noktada alacağınız görevler mücadele ruhu, Türkiye'nin geleceği ve dönüşümü gelişimi bakımından çok önemlidir. Bu görevleri yapmış olmanız dolayısıyla sizleri okuyan çocuklarımız gençlerimiz sizlerle gurur duyacaktır" dedi.

"Bizim kongremiz bayramdır, partimizde kongre demek daha güçlenmek demektir"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık da, Başbakan Binali Yıldırım'ı Bilecik'te ağırlamanın mutluluğunu yaşadığı anlatarak, "Yaklaşık olarak 2 yıl önce devir aldığımız bu hukuki görevi en iyi şekilde icra etmeye halkımıza hizmet için gece gündüz çalışmaya gayret gösterdik. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesini gördük. Yorulmadık, yorulmayacağız durmadık, durmayacağız. Birbirimizin yıllar önce göstermiş olduğu ilk hedef 2023 için durmadan usanmadan hesap kitap yapmadan çalışacağız. 2023 hedefimiz 2019'dan geçiyor. Demokratik tarihimizin en önemli seçimlerinden biri bizi bekliyor. Liderimizin yükünü hafifletmeliyiz. Daha çok çalışacağız. AK Partimiz sadece siyasi bir parti değil Ak Partimiz seçimden seçime milletini hatırlayan bir parti hiç bir zaman olmadı. Ak Partimiz belli bir zümrenin partisi değildir. Ak Partimiz, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, 'temelleri Söğüt'te atılmış asırlar boyunca 3 kıta, 7 iklime adaletle hükmen, barış, huzur ve medeniyet timsali bir geleneğin önümüzde vücut bulmuş halidir', Ak Parti vefa demektir, AK Parti gelecek demektir. Başbakanım, ben buradan önceki dönem il başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza ve teşkilatlarımızda görev yapmış dava arkadaşlarımıza, partimizin dünü bugünü ve yarını olacak kadın ve gençlik kollarımıza, hepimizin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Koltuklar temsilidir. Bu davada as üst ilişkisi yoktur. Bu davada kardeşlik vardır,birlik vardır, beraberlik vardır. Başbakanım sizinde söylediğiniz gibi bizim kongremiz bayramdır, partimizde kongre demek daha güçlenmek demektir, birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi demektir. Recep Tayyip Erdoğan gibi, böylesine dik duran bir lideri bize nasip ettiği için rabbimize şükürler olsun. Gençliği uyandıran, bir millete tarihini yeniden hatırlatarak silkelenmesini, sağlayan bir lidere sahip olduğumuz için şükürler olsun. Şükürler olsun bu meşakkatli yolda liderimizi yalnız bırakmayan dava arkadaşlarımıza "dedi.

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yeni Türkiye ile 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürüyoruz"

Ardından sahneye çıkan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise; Bilecik olarak gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Değerli kardeşlerim gerek şehir olarak gerek ülke olarak kurulduğumuz günden itibaren milletimizle el ele gönül gönülle gelerek çok güzel hizmetleri gerçekleştirdik. ve eminim ki geçmişte tarihimize baktığımızda Alparslan'la Malazgirt Savaşı kazanılmış Anadolu'nun kapıları Müslüman Türk'e açılmış. Ertuğrul Gazi ile bir toprak, bayrak ihtidasıyla devlet durulmuş ve bu topraklar Osmanlı Devletinin merkezi olmuş. Mustafa Kemal Atatürk'te inanılmış 'ya istiklal ya ölüm' denilmiş. Bu vatan toprağı bizlere miras bırakılmış. İşte şimdi tam zamanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni Türkiye ile 2023, 2053, 2071 hedeflerine var mıyız. Bizler orada onun en samimi dava arkadaşı inşallah biraz sonra burada. ve onun yılmaz askerleri ve onun yol arkadaşlarından Bilecik'e bugün bu salonda böyle dava arkadaşlarına yol arkadaşlarına aziz hemşehrilerimize hizmet etmekten onlara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim bugün dünden çok, çok iyiyiz ama yarın Allah'ın izniyle daha iyi olacağız. Buna inanıyoruz buna güveniyoruz ve bunun için gayret gösteriyoruz. Ama iyi olmanın en kolay formülü şudur değerli kardeşlerim. Burada bulunan her kardeşimiz ve dışarıda bulunan her hemşehrimiz ve ülkemizdeki her vatandaşımız birincisini ve çok önemli bir kişi bile bu memlekette olmazsan bu memleketin bir şeyi eksik olur. Biz tüm vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Gerçekten lider ülke Türkiye oluştururken iktidar muhalefetiyle inananla inanmayanlar ve sağıyla soluyla doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle bir bütün olarak gelen el ele gönül gönülle vererek lider ülke Türkiyeyi hep birlikte oluşturacağız. Ama bunu oluştururken değerli kardeşlerim birbirimizi her zaman çok seveceğiz. Hiç kimse bu benim özel işim diyerek bu dava yolunda iki kişinin birbiri arasında olaya bakmayın. İki kardeşimiz birbirine küs olsa memleketimiz gelişiminde büyük bir eksiklik olur diye bakalım. ve aramızdaki samimiyetimizi aramızdaki sevgimizi aramızdaki hoşgörümüzü ne kadar yükseltirsek birbirimizle ne kadar kucaklaşırsak emin olun geleceğimiz de o kadar aydınlık olacak" dedi.

"Gençler sizler oldukça bu dava ilelebet devam edecektir"

Başkan Yağcı, konuşmasında Bilecik'te 16 yıldır bir çok hizmete imza attıklarını söyleyerek, "İşte liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de 16 yıldır yaptıkları ve ilimizde Ak Parti hükümeti süresince gerek genel yayında gerek genel yönetimde yaptıklarını hep birlikte şahidiz. Belediye Başkanı olan arkadaşlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Yerelde şehrimize tarihi vizyonumuza uygun icraatları yaparak beldelerimizi, ilçelerimizi, ilimizi. Gençler sizler bizim gücümüzsünüz,sizler bizim hızımızsınız, sizler bizim geleceğimizsiniz sizler oldukça bu dava ilelebet devam edecektir. İnşallah şehrimizin her noktasına belediye başkanları arkadaşlarımızla, partideki çok değerli kadrolarımızla, milletvekillerimizle el ele gönül gönülle vererek üzerinde Şeyh Edebali Hazretlerinin, Dursun Fakih Hazretlerinin, Ertuğrul Gazi Hanların, Osman Gazilerin, Orhan Gazilerin, Mustafa Kemal Atatürklerin ayaklarının izi olan gözünün feri olan bu toprakların imar ve ihlal etmenin hazzını ve gururunu yaşıyoruz. Bu millet öyle asil bir milletti atasının izinden bir an dahi şaşmıyor. Biz tarihi misyonumuza uygun hareket ettiğimiz sürece cenabı hakkın yarımıyla zafer bizler için mukadder oluyor" dedi.

"Bilecik kongremizin başta Bilecik'imize Türkiye'mize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise; "Kurulduğu günden bugüne milletimize umut olmuş Ak Parti geride bıraktığı 16 yılla milletimize hizmet etmiş. İlk gün yola çıkarken artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığı yolda hakikaten ülkemiz değişmiş ve gelişmiştir. Hiçbir şekilde eskisi gibi olmamıştır. Bilecik'imiz de gelişmiş de değişmiştir. Bu kutlu yürüyüşümüzde milletimize hizmet sevdamıza bizleri bugüne kadar hiç yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. 10 milyar liradan fazla bütçeyle yapılmış olan Türkiye'nin nüfus olarak toprak, toprak en mütevazi illerinden biri Bilecik'imizde hakikaten yapılan hizmetler saatlerce anlatılabilir. İşte bugün burada AK Parti Bilecik 6'ncı Olağan İl Kongremiz vesilesiyle de bunda emeği olan tüm teşkilatımıza geçmişte görev yapmış mensuplarımıza bundan sonra da bu kutlu davada görev alacak bütün dava arkadaşlarımıza bu vesileyle hem başarılar diliyorum, hem de geçmişte hizmetleri olanlara da teşekkür ediyorum. değerli hemşerilerim ben 6'ncı Olağan Genel Kurumumuzun Bilecik kongremizin başta Bilecik'imize Türkiye'mize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Öte yandan kongreye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. - BİLECİK