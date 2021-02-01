AK Parti Beylikdüzü 4. Olağan İlçe Kongresi

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hangi kıyası yaparsanız yapın, bu 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her alanda milletimize büyük bir hizmet sunumu söz konusu." dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Hangi kıyası yaparsanız yapın, bu 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her alanda milletimize büyük bir hizmet sunumu söz konusu." dedi.

AK Parti Beylikdüzü 4. Olağan İlçe Kongresi Beylikdüzü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 18 yılda Türkiye'de ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora kadar birçok alanda yaptığı yatırımlara değindi.

Şimdi yeni bir eşikte, yeni bir hamlenin tam arifesinde olduklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Bu hamle yüz yılda bir ülkelerin milletlerin önüne gelebilecek çok önemli bir fırsat. 100 yıl önce 'Hasta Adam' denilen Türkiye'nin Sevr haritası ile karşı karşıya kalması sonucunda Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde dedelerimiz büyük bir birlik ve beraberlik içinde milli Kurtuluş Savaşı'nı verdi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni elhamdülillah kurdu. Mustafa Kemal Paşa bir hedef gösterdi tam bağımsız Türkiye. İşte bu hedefi gerçekleştiren lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Türkiye'de GSMH'nin 2002 yılında 236 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, AK Parti olarak bu rakamı 800 milyar dolarların üzerine çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu, 28 bin kilometreye çıkardıklarını aktaran Akbaşoğlu, "Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca 26 tane havalimanı yapılmıştı. Şimdi 56 tane havalimanımız var. Hangi kıyası yaparsanız yapın, bu 18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her alanda milletimize büyük bir hizmet sunumu söz konusu." dedi.

"Allah'ın izniyle bu davayı mutlak suretle, bu dava taşını gediğine oturtacağız." diye konuşan Akbaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Elhamdülillah önce Ayasofya'yı açtık sonra da 400 milyar metreküp doğalgazı bulduk. Allah'ın izniyle bunların müjdeleri devam edecek. 50 milyar dolar enerji için dışarıya para veriyoruz maalesef doğalgaz ve petrolümüz yeterli olmadığı için. Akdeniz'de, Karadeniz'deki doğalgaz ve petrolü vatandaşımızın hizmetine sunduğumuzda bu kaynakların hepsi size dönecek. Yaşam standartlarımızı bütün kesimlerimiz için çok daha iyi durumlara taşıyacağız. Bulunduğumuz durumdan 3-4 misli daha büyük bir sıçrama yapacağız. O nedenle Cumhurbaşkanımız 2021 yılının şahlanış yılı olarak tarihe geçeceğini söylüyor. Hep beraber durmadan çalışacağız ve en büyük zaferlere hep beraber ulaşacağız."

"Üniversitelerde karışıklık yapmak istiyorlar"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Türkiye'de hayata geçirdikleri bir çok eserin olduğunu ancak her tarafı eserlerle donatsalar da bütün şehirleri yeniden inşa etseler de ülkeyi yeniden inşa etseler de bazılarının kafasına bunu sokamadıklarını dile getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere değinen Şenocak, "Bir kaç gün önce kutsalımız, her şeyimiz Kabe'nin resimlerini ayaklar altına alacak kadar alçaklaştılar ve namussuzlaştılar. Bunlara çanak tutan, aynı alçaklığı yapıyor, demin kullandığım ifade aynı onlar için de geçerlidir. CHP ve yandaşlarından bahsediyoruz. " dedi.

Üniversitedeki öğrencilere "Bu oyunlara gelmeyin" diye seslenen Şenocak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların bir amacı var, üniversitelerde karışıklık yapmak istiyorlar. Bunlar bu olayları iyi bilir. Öğrenci eylemlerini iyi bilirler. Geçmişte yapmış oldukları darbe teşebbüsleri, üniversitelerdeki eylemler, buna benzer birçok ayak oyunlarını bu yandaşları bugüne kadar bir çok hamle yaptı ve gerçekleştirmiştir. Ama bu, eski Türkiye'de kaldı dedik. Bugün bu ülkede AK Parti var, lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Feriştahınız gelse bize geri adım attıramaz. İstediğiniz tezgahı tezgahlayın asla biz size eyvallah etmedik, bundan sonra da olmayacak."

Boğaziçi Üniversitesindeki hocalara da seslenen Şenocak, "Oradaki göreviniz kıymetli öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirip, bu ülkenin yarınlarını yetiştirmenizdir. Birilerinin provokasyonuna gelmeyin. Bu ülkenin yarınlarını mahvetmek isteyen, bu ülkenin yarınlarını dışarının hegemonyasının ayakları altına almak isteyenlerin ayak oyunlarına gelmeyin." dedi.

Bu filmleri geçmişte çok seyrettiklerini ama bu ülkeye bu senaryoları bir daha izlettirmeyeceklerini ifade eden Şenocak, şunları kaydetti:

"Oradaki eylemlere bakıyorsunuz. LGBT, DHKP/C, PKK alayı var. Kim var yanında? Rahatsız oluyor bu cümleden, öncülüğünü yapan, militanın ta kendisi CHP il başkanı var. Eğer bu cümleden rahatsız oluyorsan, bu ülkenin yarınlarının yetişeceği üniversitedeki başı boş eylemlerde, kutsalımızın yere atıldığı, öğrencilerin her defasında zedelendiği noktada, militanlığın en ön safında yer almayacaksın. Bırak çocuklar orada okusun."

"Bu mu sizin liyakat anlayışınız?"

Bayram Şenocak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesini yöneten zat, bugüne kadar 1,5 yıl oldu göreve geleli. Beylikdüzü'nde yaptığın basiretsizlikleri de biliyoruz. Söz verip de yerine getirmediklerini de biliyoruz. Emin olun aynı vaatlerle büyükşehir belediyesine geldiler. Bir kere daha söylüyorum bunlar iş yapmaz çünkü millet ile alakalı derdi yok bunların." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki personel alımlarına değinen Şenocak, "Sizin hesabınız kitabınız yok mu personel fazlalığı olan bir yerde 15 bin kişi işe alınır mı? Almışlar. Grup toplantılarında işe almanın tarifini söylüyorlar. Diyorlar ki artık büyükşehirde işe almalar yüzdelik oranları ile yapılıyor. Dağıtımı da şu şekilde gerçekleştiriyorlar. 'Yüzde 35'i CHP, yüzde 15'i İYİ Parti, yüzde 15'i HDP ve uzantısı PKK'lılar ne varsa, bunun sonucunda DHKP/C orda burada ne varsa gelsin' diyorlar. Bu mu sizin liyakat anlayışınız? Bu mu sizin dürüstlüğünüz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu.

Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi. Kongrede, Mustafa Günaydın AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na seçildi.

Kongreye, AK Parti Milletvekilleri Tülay Kaynarca, Rumeysa Kadar, Emine Sare Aydın Yılmaz, Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Mustafa Demir, Hasan Turan, Şamil Ayrım, Nevzat Şatıroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Zülfiye Fusun Kümet, AK Parti İlçe başkanları, belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak