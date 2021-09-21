AK Parti Batman Milletvekili Özdemir, Gercüş ilçesindeki köylerde temaslarda bulundu

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Gercüş ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

Özdemir, beraberinde partililerle, Çalışkan, Poyraz, Yakaköy, Vergili, Dereiçi, Ulaşlı, Koçak ve Güzelöz köyü ile Kaynarca mezrasını ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Köy muhtarları ile de görüşen Özdemir, sorun ve talepleri dinledi.

Özdemir, bölgedeki ziyaretlerde vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, köy ziyaretleri ile de eksikleri yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduklarını dile getiren Özdemir, "AK Parti hükümeti döneminde yapılan hizmetlere şahit olduk. İsteğimiz şehir merkezi ile köyler arasındaki alt yapı hizmetleri farkını ortadan kaldırıp köyleri ve şehirleri eşit konuma getirmektir." dedi.

Yürütülen çalışmalarla köylerin yıllardır devam eden sorunlarının çözüme kavuştuğunu dile getiren Özdemir, köylere yapılan hizmetlerde çok önemli mesafeler alındığını, yıldan yıla da bu hizmetlerin artarak devam ettiğini gördüklerini aktardı.

Özdemir, "İnsanlarımızın yaşadığı her nokta bizim için kutsaldır ve hizmete değerdir. Ama ihtiyaçlar da takdir edersiniz ki sınırsızdır. Tamamlamak ve daha da üst seviyelere çıkarmak bizlerin görevi. Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Güzelöz köyü muhtarı Hüseyin Şahin ise AK Parti iktidarları döneminde köylerin yıllardır devam eden sorunlarının çözüme kavuştuğunu anlatarak, "Köylerle alakalı hiçbir talebi geri çevirmeyen ve var olan sorunları yerinde değerlendirmek amacıyla bizleri ziyaret eden Milletvekilimiz Sayın Ziver Özdemir'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.