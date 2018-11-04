AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplandı

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği "İl Danışma Meclisi" toplantısı yapıldı.

Avlu Balıkesir Konferans salonunda İl Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilat başkanları, eski milletvekilleri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan danışma toplantısında Divan Başkanlığına eski il başkanlarından Dinçer Orkan yaparken, yardımcılıklarına ise Recep Akantaş, Türkan Buğra, M. Zahid Bayram, Erdinç Odabaşı yaptı.

Kimsenin koltuk sevdası yok

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, teşkilat üyelerine seslenerek yaklaşan yerel seçimler öncesi, AK Parti, belediye başkanları ve teşkilatları işaret ederek bunlar hakkında söylenen her şeye inanmamalarını istedi. Demiraslan, "Balıkesir'in en mutlu insanı kendim olarak görüyorum. Böylesine bir kalabalık, böylesine bir katılım için teşekkür ediyorum. Biz büyük güçlü bir aileyiz. Şu güzelliğe bir bakın ve bunun kıymetini bilin. Samimi olarak bunun kıymetini bilelim. Zor bir sürece gidiyoruz. Yerel seçimler yaklaşıyor. İlk güden beri söylüyoruz 20 ilçe belediyesini alacağız ve AK Parti bayrağını dikeceğiz. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu daha önce başardık. 24 Haziranda Balıkesir'i şaha kaldırdık. 31 Mart'ta da bunu yapalım. İyi çalışıp dikkat etmemiz lazım. Bu güzel tabloyu bozmamız lazım. Bizler bu davanın bilincindeyiz. Hiç birimizin koltuk sevdası, makam sevdası yok. Öyle olsa bu parti buralara gelemezdi. Bizim görevimiz bu davada bir tık nasıl ileriye görürüz. Daha önce yapılan hizmetleri kenarda bırakmadık onun üzerine koyduk o yüzden iktidarda ve 17 yıldır başarılıyız. İnşallah 31 Mart'ta ben bu birlik ve beraberlikle bunun üstesinden geleceğimize, başarılı sonuç alacağımıza canı gönülden inanıyorum. Lütfen sizler de buna inanın ve lütfen özellikle dışarıda söylenenlere kulak asmayın. Hele hele konuşulanlara katkı sağlamaya lütfen kalkmayın. Biz güçlüyüz, biz AK Partiyiz, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var ve kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim ne yazarsa yazsın bizi sallayamaz, bizi bu yarışta geride bırakamaz. Ama tabi burada bize büyük sorumluluk düşüyor. Hep beraber bir olacağız, beraber olacağız, birbirimizin hukukunu koruyacağız. Kimseye laf söyletmeyeceğiz. Söylenecek laf varsa onu bizler; gerekli olanlarımız, gerekli kişilere söyler. Söyleyecektir. Ama dışarıda kimse bizden birine bir şey söylemeye kalkmasın. Eğer söyle bir şeye şahit olursak, lütfen o söyleyen kişiye cevabını verin. Kimseye müsaade etmeyin. Bizim huzurumuzu, birlikteliğimizi, bizim zafere giden bu yolculuktaki hızımızı kimse kesmesin, kimseye bunu müsaade etmeyin" diye konuştu.

"Yapmadıkları dedikodu atmadıkları iftira kalmadı"

İl Danışma Kurulu'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kafaoğlu son zamanlarda sosyal medyada kendisi ile ilgili yalan ve yanlış haberlere sert çıkarak,"Burası AK Parti ailesi, burası Balıkesir'de AK Parti'nin bir düğünü, bayramı. Teşkilat mensuplarımızla, yol arkadaşlarımızla ve dava arkadaşlarımızla buluştuğumuz gün. Hep birlikte hedefe doğru ilerliyoruz, Balıkesir'e yeniden başarılar kazanmak için, yüreklerimizi birleştiriyoruz, sevgilerimizi, sevdalarımızı birleştiriyoruz. Nasıl 24 Haziran da başardıysak yine 31 Mart'ta hep birlikte 20 ilçesi ve büyükşehirle yine başaracağımıza yürekten inanıyor ve siz teşkilat mensuplarımıza güveniyoruz. Nasıl 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu teşkilatlar teşekkür, takdir aldıysa adım gibi eminim 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha teşekkür ve takdir alacaktır. Bu yolda yürürken asla iftiralar, dedikodular bitmiyor. Hep bu yolda bu iftiralar ve dedikodular herkes için söylenmiştir. Yapılmadık iftira, atılmadık dedikodu kalmamıştır. Ama biz asla bu dedikodulardan, iftiralardan etkilenmeden doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz yolda beraber yürümeye devam edeceğiz İnşallah. Balıkesir'de artık sineler toplu vuruyor. Hep beraber hareket ediyoruz. Hedefe kilitlendik. Sosyal medyaların o paralı silahşorların, kalemlerin sözleriyle asla etkilenmiyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Bu salon Balıkesir'de artık sinelerin artık toplu olarak vurduğunu gösteriyor. Bundan sonra da toplu olarak vuracaktır. Bu yolda kazanç bekleyenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla ekmek çıkmayacaktır. Teşkilatımızın, partimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanları adına Bahçavan konuştu

Danışma meclisinde İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram, Seçim İşleri Başkanı Mustafa Çanakçı, İlçe Belediye Başkanları adına Ramazan Bahçavan birer konuşma yaptılar. Danışma Meclisinde konuşan Seçim İşleri Başkanı Mustafa Çanakçı, seçimlerde aday olacak isimlere başvurularını nasıl yapmaları gerektiği konusunda kapsamlı bilgiler verdi. Çanakçı aday olmak isteyenlerin yatırması gereken para ve dilekçelerini nereye verecekleri konusunda da bilgiler verdi. - BALIKESİR