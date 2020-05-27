AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen'den 27 Mayıs mesajı AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ömer Özmen mesajında, tek parti döneminin sorunlarına kısa sürede çözümler üreten Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının halktaki karşılığından rahatsız olanların yalan ve iftiralara başvurduğunu belirtti.

Adnan Menderes ve arkadaşlarının, 27 Mayıs 1960'ta milletin iradesini hiçe sayan darbecilerce tutuklandığını ve hukuk dışı yargılamalar sonucu idam edildiğini hatırlatan Özmen, bu darbenin benzerlerinin 12 Eylül ve 28 Şubat'ta yaşandığını, milletin 15 Temmuz'da da vakur ve asil duruşuyla darbeye izin vermediğini dile getirdi.

Özmen, mesajında şöyle dedi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, darbeci hainlere milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Darbenin 60. yıl dönümünde utanç adası Yassıada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleri ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor. Aydın'ımızda da Çakırbeyli yol ayrımında yapılan, merhum Başvekilimizin hayalini yaşatacak müze açılmak için gün sayıyor."

Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile ülke için can veren şehitleri bir kez daha andıklarını aktaran Özmen, "Onları şehit edenleri de unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA