Ajansımızın Desteğiyle KOBİ'ler 160 Milyon TL'lik Kaynağı Harekete Geçirecek

Daha sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı tanıtım toplantısında konuşan Varank, ülkeye değer katan her yatırımcının destekçisi olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen 50...

Daha sonra Karacadağ Kalkınma Ajansı Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği Programı tanıtım toplantısında konuşan Varank, ülkeye değer katan her yatırımcının destekçisi olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Geniş çaplı analiz ve değerlendirmeler sonucunda içeriği belirlenen 50 Milyon TL bütçeli yeni bir destek programını ilan ediyoruz. Vakıf Katılım AŞ ve Ajansımız iş birliğinde uygulanacak bu program sayesinde, işletmelerimizin üzerinden finansman yükünü kaldıracak ve daha fazla kaynağı yatırıma yönlendireceğiz. Böylece firmalarımızın 160 milyon TL'lik kaynağı ekonomiye yatırım olarak kazandırılmalarına katkı sağlayacağız. Yeter ki işinize odaklanın Ar-Ge yapın, üretin. Biz size gereken ortamı ve kolaylığı her zaman sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Dijital ve teknolojik dönüşüm odaklı projelerde kullanılacak bu kaynakla işletmelerin ve bölge ekonomisinin büyümesini hızlandıracağız. "

Ekonomi Reform Programı

Bakan Varank, "Ekonomi Reform Programı kapsamında 5'inci ve 6'ncı Bölge yatırımlarına yeni bir finansman modeli de çalışıyoruz, yakın zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte ilan edeceğiz. Şartları sağlayan tüm sanayicilerimizi bu programdan faydalanmaya davet ediyorum. " ifadelerini kullandı. Karacadağ Kalkınma Ajansının şu ana kadar SOGEP kapsamında Diyarbakır'dan 6 projeye 8, 6 milyon lira destek sağladığını söyleyen Varank, "Bu yıl 2 yeni projenin daha desteklenmeye hak kazandığı müjdesini sizlerle paylaşmak isterim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin Özel Gereksinimli Bireyler için Mola Evi Projesi ile Ergani Belediyesinin Kadın Külliyesi Projelerini destekleyeceğiz. Bu iki projenin toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon lira. " dedi.

Diyarbakır Lojistik Merkezi İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Bakan Varank, "Tüm süreçleri Karacadağ Kalkınma Ajansımız tarafından koordine edilen Diyarbakır Lojistik Merkezi projesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır'ı bölgenin dağıtım üssü yapacak yaklaşık 1, 2 milyar liralık proje tamamlandığında 5 bin 400 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin en büyük lojistik merkezi olacak şekilde planlanan bu projenin ihalesi 15 Ekim 2021'de yapılacak. Lojistik sektöründe tecrübeli yatırımcılarımızı bu ihaleye katılmaya ve Diyarbakır'ın hayali olan bu projeye omuz vermeye davet ediyorum. " diye konuştu.

Toplantıda konuşan Genel Sekreterimiz Dr. Hasan Maral ise şunları söyledi: "Ajansımız kurulduğu tarihten bu yana önemli çalışmalara imza attı. 10 yıllık stratejimizi yeni hizmet binamızda tasarlayacağız. Bu çerçevede yeni hizmet binasının kurulumunda desteklerini esirgemeyen bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe giren Sonuç Odaklı Program çerçevesinde uygulayacağımız Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği sayesinde bölgemizdeki tekstil, hazır giyim, gıda, mobilya ve ayakkabı sektörleri ile bunları destekleyici ekosistemin gelişimine katkı sunacağız. "

Protokol İmzalandı

Konuşmaların ardından Stratejik İmalat Sektörlerine Finansman Desteği programına başvurusu uygun bulunan yatırımcılara kredi tahsisi için Vakıf Katılım AŞ ile Karacadağ Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.

Tanıtım programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Vakıf Katılım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan katıldı.

Kaynak: Habermetre