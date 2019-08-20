20.08.2019 16:39

Aizheimer ve obeziteye karşı 'Mor Patates'

Bolu'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, obezite ve aizheimer gibi hastalıklara karşı etkili olduğu öğrenildi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında çiftçilere örnek olması amacıyla 'mor patates' ekimi yapıldı. Mor renge sahip olan ve içindeki pigmentler sayesinde bir çok hastalığa iyi gelen patatesler ilk kez topraktan çıkarıldı. Sarı patatesten farklı olarak obezite ve aizheimer gibi hastalıklarla mücadele konusunda önemli etkilere sahip olduğu öğrenilen mor patates ticari olarak da diğer patates türlerine göre verimli. Mor patates ayrıca, normal patatesten farklı olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle pasta ve börek yapımında da kullanılabiliyor.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade ederek, Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz. dedi.

LİF ORANI YÜKSEK, NİŞASTA ORANI DÜŞÜK

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın da mor patatesin içerdiği vitaminlerle sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirtti. Aydın, mor patatesin ayrıca pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabileceğini aktararak şunları söyledi

B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek. Nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Tohum olarak bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

OBEZİTE VE AİZHEİMER'A KARŞI ETKİLİ

Aylin Aydın, mor patatesin Obezite ve Aizhemir hastalıklarına karşı da etkili bir besin olduğunu belirterek, Normal patatesten tadı da farklı içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek. Obeziteye karşı etkili. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Mor besinlerin antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için hücre koruyucu özelliğine sahip. diye konuştu.

Kaynak: DHA