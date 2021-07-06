Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak
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Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu - Haberler | Kültür Sanat

- Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve...

- Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

KÜTAHYA - Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, film festivaline ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda 20 Ağustos 2021 günü düzenlenecek olan Uluslararası Aizonai Kısa Film Festivali' için imzalar atıldı.

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Çavdarhisar Belediyesi ile Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen festival için imzalar atıldı.

Kütahya'nın tanıtımı açısından uluslararası kısa film festivalinin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekariya Ünal, "Kütahya'da ilk kez düzenlenecek olan bir film festivali olacak Aizanoi Kısa Film Festivali çok güzel bir proje. Valimizin, milletvekillerimiz ve bakanlığımız tarafından düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Kısa Film Festivali için Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği arasında protokol imzaladık. Projemiz, adı itibari ile Aizanoi Antik Kenti ve Zeus tapınağında düzenleyeceğimiz ilk film festivalidir. Bu anlamda bakanlığımız, milletvekillerimiz ve valimizin büyük desteğini gördük. Bu film festivalimiz 20, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Zeus tapınağından düzenleyeceğiz ve festivalimize bugüne kadar hem ulusal hem de uluslar arası 2 binin üzerinde başvuru var, son başvuru tarihi ise 31 Temmuz olarak belirledik. Kendi alanlarından deneyimli bir kadro ile çalışmalar inceleyerek, festival filmleri seçilecek. Ağustos ayrıca Kütahya'nın tanıtımı açısından önemli bir başlangıç olacak. Zafer haftasının ardından kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya için önemli dönem olacak" diye konuştu.

Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Aizanoi Antik Kenti 'Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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