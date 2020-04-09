Ailelerinden uzakta olan yabancı öğrencilere koronavirüs sürecinde destek
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Karaçoban, Türkiye, Kocaeli, Fatih, Güncel

Ailelerinden uzakta olan yabancı öğrencilere koronavirüs sürecinde destek

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), kentteki ünversitelerde eğitim gören 1513 yabancı uyruklu öğrenciye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde maddi ve manevi destekte bulunuyor.

09.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:21
Ailelerinden uzakta olan yabancı öğrencilere koronavirüs sürecinde destek

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), kentteki ünversitelerde eğitim gören 1513 yabancı uyruklu öğrenciye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde maddi ve manevi destekte bulunuyor.

KİSA Başkanı Fatih Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerinden uzakta olan uluslararası öğrencilerin salgın nedeniyle herkes gibi zor günler geçirdiğini söyledi.

Kocaeli'de 102 ülkeden 1513 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Karaçoban, bu öğrencilerin 840'ının Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Türkiye Bursluları programından yararlandığını kaydetti.

KİSA'nın kurulduğu günden bu yana uluslararası öğrencilere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini aktaran Karaçoban, "Biz öğrenci kardeşlerimizle bir aileyiz." dedi.

"Biz bir aileyiz"

Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Karaçoban, şöyle devam etti:

"Öncelikle bu süreçte her zaman bizi arayabileceklerini söyledik. Daha sonra evde kalan öğrencilerimizi belirleyerek, maddi ve manevi destek vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı arayıp durumlarını soruyoruz. Kocaeli de şu an öğrencilerimizde bir sorun bulunmamaktadır. Bizler de sürekli yanlarındayız.

Ailesinden ve ülkesinden özellikle bu süreçte uzak olmanın getirdiği hüznü, sevince dönüştürmek için her zaman yanlarındayız, takipteyiz. Öğrencilerin, ailelerinden ve ülkelerinden uzakta bu süreci ne kadar zor geçirdiğini bir an bile unutmuyoruz. Bu süreçte kendi ailemizi ne kadar önemsiyorsak, öğrencileri de o kadar önemsiyoruz."

Özellikle bütün dünyanın içinden geçtiği bu süreçte evde kalan arkadaşları için bir çalışma yaptıklarını anlatan Karaçoban, YTB'li olmayan hem çalışıp hem de okuyan arkadaşlarının desteğe daha fazla ihtiyaçlarının olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Karaçoban, "Biz bir aileyiz. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağımızdan şüpheleri olmasın. Lütfen kendilerin yalnız hissetmesinler, üzülmesinler, endişelenmesinler. İnşallah bugünler de geçecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye insanının geleneksel ahlak ve davranışları çok sevdim"

Mısırlı Mariam Mostafa da Türkiye'ye 2017 yılında geldiğini ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okuduğunu dile getirdi.

KYK yurdundan ayrıldığını ve geçiçi olarak başka bir yurtta kaldığını anlatan Mostafa, alınan tedbirlere uymaya çalıştığını ve yurttan hiç dışarı çıkmadığını belirtti.

KİSA'nın yabancı öğrencilerin hep yanında olduğunu vurgulayan Mostafa, şunları kaydetti:

"Derneğin hep desteği oluyor. Bizimle özellikle bu süreçte daha fazla iletişime geçmeye çalışıyorlar. Bir sıkıntımız, bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Bir sorunumuz olduğu zaman mümkün oldukça çözmeye çalışıyorlar.

Türk insanını seviyorum. Türk insanının sahip olduğu geleneksel ahlak ve davranışları çok sevdim. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Ailemizden uzak olmak, hem onlar için hem de bizim için çok endişe verici ama mümkün oldukça sabretmeye çalışıyoruz ve dua ediyoruz. Birbirimize hep dua ediyoruz, kimseye kötülük gelmesin diye hep dua ediyoruz."

Mostafa, ailesinin yaşadığı bölgede şimdilik tehlikeli bir durumun olmadığını anlatarak, herkesin en yakın zamanda sevdiklerine kavuşmasını diledi.

"Her zaman yanımızda duruyorlar"

Cezayirli Kenza Mansouri ise İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu, yurtta online derslere girdiklerini ve vizelere hazırlandıklarını söyledi.

Son süreçte yaşadıkları birkaç soruna KİSA'nın hemen çözüm ürettiğini dile getiren Mansouri, şöyle devam etti:

"Bize çok iyi bakıyorlar. Ailemizden uzak olduğumuz için her zaman soruyorlar. Her zaman yanımızda duruyorlar. Ailem çok iyi. Ama ben biraz korkuyorum. Annem ve babam biraz yaşlı. Babam da hasta. O yüzden korkuyorum. Ailemin olduğu bölgede birkaç vaka var. O yüzden ailem için endişeleniyorum. Her zaman Cezayir'in durumunu takip ediyorum."

Mansouri, Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Buranın insanlarını çok seviyorum. Bize çok iyi, içten davranıyorlar. Bugünler de derneğimiz özellikle her zaman arıyor. Çok mutlu oluyorum. Dünyada hala iyi insanlar var diyorum." dedi.

Öte yandan Kocaeli'de işaret dili eğitimi alan yabancı öğrenciler, hazırladıkları videoyla vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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