Ailecek Korona virüsü (Covid-19) yendiler - Ailecek Korona virüsü (Covid-19) yendiler 12 gün önce annesini doktora götürdüğünde, annesinde eşinde ve kendisinde koronavirüs olduğunu öğrenenen Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı ve ailesi, korona virüsü yendi.

- Ailecek Korona virüsü (Covid-19) yendiler

KÜTAHYA - 12 gün önce annesini doktora götürdüğünde, annesinde eşinde ve kendisinde koronavirüs olduğunu öğrenenen Kütahya'nın Emet ilçesi Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Hamamcı ve ailesi, korona virüsü yendi.

Başkan Hamamcı, rahatsızlanan annesini hastaneye götürmüş, girişte kensinin de ateş ölçümün yapılması ve yüksek ateş çıkması üzerine başlayan süreçte, korana virüs (Covid-19) hastası olduğunu öğrenmiş, daha sonra aynı hastalığın annesinde ve eşinde de pozitif çıktığını öğrenmişti.

12 gün boyunca Kütahya'da eşi ve annesi ile birlikte teavi gören Hamamcı, yapılan son testlerin kendisinde ve ailesinde temiz çıkması ile teşekkür mesajı yayınladı.

Çok zorlu bir süreç yaşadığını ve ilk günlere ağrılardan uyuyamadığını belirten Mehmet Hamamcı, "Hastanede yattığım dönemde ilk tedaviye girdiğim dönemde yapılan haberlerden dolayı sayısız telefon aldım. Allah herkezden razı olsun. Alemle birlikte zorlu bir tedavi süreci geçirdik. Hiç ummadığım, beklemediğim insanlardan mesajlar aldım. Allah'a çok şükür, çok aşırı bir sıkıntıya düşmedim. Sağlık çalışanlarından, doktorlardan Allah bin kere razı olsun. Allah onları, hem dünyada hem ahirette mükafatlandırsın. Eşim çok ağır hasta idi. Allah'a şükür bugün telefonla aldığım haber ile virüsten tamamen kurtulmuş vaziyatte tertemiz olarak yarın sabah çıkacağının müjdesini aldım. Allah'a şükrettik. Annemde şuanda Emet Devlet Hastanesinde izolede. Oda rahatladığı zaman evimize dönecek. Bizim zor günümüzde bizi unutmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA