Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar
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Mehmet Özer, Koçarlı, Aydın, Güncel

Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sigortacı Nuri Özer (46) ile eşi Rabia (36), oğulları Mehmet (19) ve Selahattin Özer (18) atıcılık sporunda attığını vuruyor.

19.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:31
Ailece 300 madalya ve 30 kupa aldılar

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, sigortacı Nuri Özer (46) ile eşi Rabia (36), oğulları Mehmet (19) ve Selahattin Özer (18) atıcılık sporunda attığını vuruyor. Aile, her madalya için 250 fişek atarak, şu ana kadar toplam 300 madalya ve 30 kupa alma başarısı gösterdi.

Küçük yaşlarda merak sardığı trap atıcılık sporuna 21 yaşında başlayan ve 26 yaşında lisanslı sporcu olan Nuri Özer, bir süre sonra eşi Rabia Özer'e de bu sporu alıştırıp, lisanslı sporcu olmasını sağladı. Anne ve babalarının yaptığı spor Mehmet Özer ve Selahattin Özer'inde 13 yaşında lisanslı sporcu olmasına neden oldu. Ailecek her trap atıcılık yarışmalarına katıldılar. Her biri, katıldıkları yarışmalarda 250 fişek harcayıp, madalya alma başarısı gösterdi. 4 kişilik Özer ailesi, 2000 yılından bu yana toplam 300 madalya ve 30 kupa elde etme başarısı gösterdi.

HEM EŞ, HEM BABA, HEM ANTRENÖR OLDUHem eş, hem baba, hem de antrenör olan Nuri Özer, "Bu spora 2000 yılında Koçarlı Avcılar Kulübü adına lisanslı sporcu olarak atış yapmak ile başladım. Zaman geçtikçe eşimde atmak istedi. Eşime de bu sporu aşıladım. O da içinden gelerek bu sporu yapıyor. Biz atıcılık sporunu yaparken, çocuklarımızda bu spora merak sardı. Onlara da lisans çıkarttık. Bir süre sonra iyi dereceler elde etmeye başlayınca Koçarlı eski Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Atıcılık ve Avcılık Aydın İl Temsilcisi Cahit Sabancı'nın destekleriyle de buralara kadar geldik. Şu anda iki oğlum Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde kampta. İnşallah yakın zamanda da milli sporcu olacaklar" dedi.MADALYALARI TOPLADILARArtık aldıkları madalyaları koyacak yer bulamadıklarına belirten Nuri Özer, "Atıcılık, çok pahalı bir spor. Mutlaka bir sponsoru olması gerekiyor. Fişekler çok pahalı, gidip geldiğimiz yarışmalarda masraflar çok ağır oluyor. Bir kutu fişek 350 TL. Her yarışmada yarışmacı başına bir koli fişek tüketiliyor. Biz bu işi ailecek yaptığımız için her yarışma 4 koli fişek demektir. Arkamızda destek olmazsa yapması çok zor olan ancak çok zevkli bir spor. Bizim attığımız fişek insanlara çok fazla gelebilir ama çok çaba gerektiriyor. O nedenle kurumlarda bu sporu yapanlara destek çıkmasını bekliyoruz. Şu ana kadar ailecek 300 madalya aldık. Bir kısmını evde bir kısmı iş yerimde duruyor" dedi.EŞİNE ÖZENDİ, ATMAYA BAŞLADIEşine özenerek atıcılık sporuna gönül veren Rabia Özer de, "Bu sporla eşim sayesinde 2007 yılında başladım. Çok zevkli bir spor olduğu için bir süre sonra lisans çıkartım. İzlemesi değil, atması daha güzel. Çocuklarda büyüyünce aile boyu bu sporu yapar olduk. Herkese tavsiye ederim. Ailecek tüm yarışmalara katılıyoruz. Bunu aile boyu yapmamız, birlikte vakit geçirmemizi sağlıyor. Aynı sporu yapınca da aynı dilden konuşuyormuş gibi oluyoruz. Eğlenceli bir aktivite oluyor" diye konuştu.HEDEFLERİ MİLLİ TAKIM VE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUEkim ayında Bursa'da yapılan trap atıcılık yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Mehmet Özer ise atıcılık sporuna 6 yıl önce başladığına dikkat çekip, "Bu sürede çok sayıda derece elde ederek madalya ve kupa aldım. Amacım Türkiye'den sonra Avrupa'daki yarışmalarda derece elde edip, ülkemin adını duyurmak olacak" dedi.

Kardeşi Sebahattin Özer ise "İyi ki bu spora başlamışım. Bu genç yaşta buralara kadar gelebildik" dedi.


Kaynak: DHA

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