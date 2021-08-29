Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta
Habermetre - Haberler | Toplum

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimizi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye...

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimizi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyetle birlikte Valiliğimizi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, ziyaret esnasında şeref defterini imzalamasının ardından Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle Valilik Makamında bir süre görüştü.

Ziyarette Vali Coşkun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'a, ilimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Yanık ise Vali Coşkun ve beraberindeki heyetle bir süre hasbihal ederek, ilimizde yürütülen kamu hizmetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta - Haberler
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