Aile sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? 1000 ve 1300 TL sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Sorgulama ekranı!
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Aile sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? 1000 ve 1300 TL sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Sorgulama ekranı!

08.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:09
Aile sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? 1000 ve 1300 TL sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Sorgulama ekranı!

Koronavirüs sebebiyle maddi gelir almak isteyen vatandaşlara verilen sosyal yardımlaşma başvuru şartları nelerdir? Aile sosyal yardımlaşma başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım başvurusu yapma şartları nelerdir? Sorgulama ekranı var mı?

Aile sosyal yardımlaşma başvuruları başladı. Buna göre 1000 TL sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Peki Aile sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? 1000 TL sosyal yardım nereden alınır, sorgulama ekranı açıldı mı?

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR 2020?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Pandemi başvuru sonucu e-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 3. faz başvuruları süren desteğe başvurular:

TC kimlik numarasının son hanesine göre,

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvuru yapılabilir. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

Yani diyelim ki T.C. kimlik numaranızın sonu 6 ile bitiyor. O zaman sosyal yardım başvurusunu Perşembe günleri yapabilirsiniz. Sosyal yardım başvurusu için E-Devlet'e girebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Aile sosyal yardımlaşma başvuru nasıl yapılır? 1000 ve 1300 TL sosyal yardım başvurusu nereden yapılır? Sorgulama ekranı!

1000 TL SOSYAL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

- Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

- 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

- İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

- İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

1300 TL AİLE SOSYAL YARDIM DESTEĞİ NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ihtiyaç sahibi vatandaşlara müjdeli haber geldi. 1000 TL pandemi yardımının ardından 1300 TL'lik sosyal yardım desteği geliyor. Dördüncü faz ödemeleri Ocak ayında tamamlanması bekleniyor. Detaylı bilgiler için E-Devlet'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Başvurular için E-Devlet'i takip edebilirsiniz.

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