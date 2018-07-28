AIDS ve HIV'e Dair Yanlış Bilinen 12 Şey! Korunmak İçin Bunlara Dikkat!

UNAIDS ( Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı) 2015 raporuna göre, dünyada 2015 yılı içerisinde yaklaşık 2,5 milyon kişi HIV oldu. 36,7 milyon HIV taşıyıcısı bulundu. Bu yüksek oranlar da yetkilileri harekete geçirerek HIV ve AIDS farkındalığı yaratmaya itti. Türkiye'de 1987 yılından beri kan ve kan ürünleri HIV yönünden test ediliyor. Ancak HIV ve AIDS ile ilgili yanlış bilgiler yayılmaya devam ediypr. İşte AIDS ve HIV'e dair bilinen 12 yanlış bilgi..

HIV NEDİR?

HIV vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemine saldıran bir virüstür. Bağışıklık sistemine saldıran HIV, vücudun hastalıklarla mücadelesinde zorluk çıkaran bir enfeksiyondur.

AIDS NEDİR?

HIV enfeksiyonu bağışıklık sistemini etkileyerek, bağışıklık sistemini yetersiz hale getirdiği noktada hastalık belirtileri başlar. İşte bu duruma AIDS denir.

HIV doğrudan bağışıklık sistemine zarar verirkeni AIDS, HIV'in tedavi ile baskılanmadığı durumdan sonra ortaya çıkıyor.

İşte HIV ve AIDS'e dair bilinen 12 yanlış bilgi:

1. HIV TESTİ, HIV BULAŞMASINA NEDEN OLUYOR

HIV ile yaşayan birinin iğnesi tekrar kullanılmadığı takdirde, HIV testi ile virüsü almanız mümkün değil.

2. KLOZETTEN HIV BULAŞABİLİR

HIV klozetten, çataldan,kapı kolundan,el sıkışmakla yani gündelik temasla asla bulaşmıyor. HIV'in en bilinen bulaşma şekilleri: Korunmasız seks, virüs taşıyıcısı kişinin kanına ya da vücut sıvılarına maruz kalması, annenin hamileliği sırasında virüsü çocuğuna geçirmesi veya kan nakli sırasında virüs taşıyıcısından kan alınması.

3. HIV TEDAVİ EDİLEBİLİR

Bilim insanları HIV'i vücuttan tamamen atabilecek bir tedavi henüz geliştiremedi. HIV ilaçlarla kontrol altına alınabilirve virüsün etkisi azaltılabilir. Bu ilaçlar ömrü uzatıyor veya AIDS'in gelişmesini engelliyor.

4. HIV POZİTİFSENİZ, AIDS'TEN HAYATINIZI KAYBEDERSİNİZ

Eskiden HIV teşhisi, kişinin bağışıklık sistemi çöktüğünde anlaşılabiliyordu. Sağlık teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu durum değişti. İlaçlar, hayat tarzındaki değişiklikler ve terapiler vücudun virüsü kontrol altında tutmasını sağlarken HIV'in AIDS'e dönüşmesinin önüne geçiliyor.

5. PARTNERLER HIV TAŞIYICISI İSE KORUNMASIZ SEKS YAPABİLİRLER

Virüsle yaşayan kişilerin AIDS olmaması için en önemli şey, iki kişinin de sağlık uzmanlarının tavsiyelerini dinleyerek hastalığın üstesinden gelmeleri. Kişiler bu virüsü başkasına geçirmemek için uğraşmalı. Bunun en önemli unsurlarından biri ise korunmasız seks yapmamak.

6. SİVRİSİNEKLER HIV YAYAR

Sivrisinekler Batı Nil virüsü ya da sıtma yayıyor. Ancak HIV taşıdığı ya da bulaştırdığına henüz rastlanmadı. Bu bilgi doğru olsaydı çocuklarda, ergenlerde, HIV'le karşılaşma riski düşük kişilerdee daha yaygın olması gerekirdi. HIV'in sadece insanlarda barınabilen bir virüs tipi olduğu düşünülüyor.

7. HIV TAŞISAYDINIZ BUNU BİLİRDİNİZ

HIV ile yaşayan kişilerin tümü kendini hasta hissetmez. Herhangi bir semptomla karşılaşmaksızın HIV'e sahip olmak mümkün. HIV testi, birisinin HIV pozitif olup olmadığını belirlemenin tek yoludur.

8. HIV VE AIDS'E AYNI VİRÜS NEDEN OLMAZ

HIV ve AIDS'in aynı virüsün neden olmadığı iddiası doğru değil. Tedavi edilmediğinde, Tedavi edilmediğinde, HIV muhtemelen bağışıklık sisteminin çökmesi anlamına gelen Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromuna (AIDS) ilerleyecektir. HIV tedavisi, virüsle yaşayan çoğu insan AIDS ile virüsün gelişmesini önler.

9. HIV İÇİN İLAÇ KULLANIYORSANIZ, VİRÜSÜ YAYMAZSINIZ

Bu bilgi tamamen yanlış. HIV ile yaşayan bir kişi başkalarıyla korunmasız seks yaptığı, kullanmış olduğu iğneyi kullanması veya başkalarını kanına ya da diğer vucüt sıvısına maruz bıraktığı takdirde, ilaç kullanıyor olsa dahi virüsü bulaştırır.

10.EŞCİNSEL DEĞİLİM, HIV POZİTİF OLMAM MÜMKÜN DEĞİL

HIV virüsüne enfekte olmanız için eşcinsel olmanız gerekmez. Cinsel yöneliminiz ne olursa olsun HIV olabilirsiniz.

11. HIV POZİTİF KADINLAR ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZLAR

HIV pozitif kadınlar çok basit önlemlerle HIV negatif bebek sahibi olabilirler. HIV pozitif anne, gebeliği süresince tedavi olması halinde bu oran %0,5'in altına kadar düşürülebilmektedir. HIV pozitifi gebenin, doğumu sezaryen ile yapması önerilmekte. Bebeğin doğumundan sonra belli süre tedavi olması gerekmektedir. Emzirme ile bebeğe HIV bulaşabileceğinden, anne, bebeği emzirmemelidir.

12. HIV İLE YAŞAYANLAR HER İŞTE ÇALIŞAMAZ, ÇALIŞTIKLARI YERE HASTALIKLARINI BİLDİRMEK ZORUNDADIRLAR

T.C Cumhuriyeti Anayasası'nın 48'inci maddesine göre herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir. HIV ile yaşayan bireyle bunu çalıştıkları kuruma bildirmek zorunda değillerdir. İşe girişte HIV testi istenmesi yasal değildir.

Kaynak: Teyit.org