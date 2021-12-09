Ahmet Yesevi Üniversitesi ile TUSAŞ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın Kazakistan ziyareti kapsamında Üniversitemiz ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) arasında iş birliği protokolü 9 Aralık 2021 tarihinde Sayın Binali Yıldırım ve Prof. Dr. Muhittin Şimşek şahitliğinde imzalandı.

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