Ahmet Sorgun: "Artık demokrasiyi ters çeviremeyecekler"

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, emekli amirallerin bildirisini normal olarak kabul edemeyeceklerini belirterek, "Artık demokrasiyi ters çeviremeyecekler" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, emekli amirallerin bildirisini normal olarak kabul edemeyeceklerini belirterek, "Artık demokrasiyi ters çeviremeyecekler" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ahmet Sorgun'a basın toplantısında İl Başkan Yardımcısı Hümeyra Saçkesen ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ay eşlik etti.

Ahmet Sorgun, emekli 104 amiralin yayınladığı bildirilere 12 Mart'tan, 12 Eylül'den ve 28 Şubat'tan alışkın olduklarını dile getirdi. Sorgun, üç kesimle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Bir, çok net buna karşı çıkanlar, tavır koyanlar, bu sivil idareye karşı bir vesayet girişimi olarak algılayanlar. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ve birçok sivil toplum kuruluşu bunun içinde. Bir de, bunun arkasında duranlar, bunu adeta güya iktidar kendisine bir mağduriyet oluşturdu gibi bir bahaneyle bunun yanında duranlar, arkasında duranlar. Bir de kem küm edenler var. Amalı, fakatlı, ancaklı konuşanlar var. Bunlar durumu idare etmeye çalışan, bir tarafta demokrasiyi savunur gibi yapıp ama bir taraftan da vesayetten çekinenler, arka tarafa bakıp 'Acaba vesayet odakları ne der?' diye geriye bakanlar var. Ama sonsuz şükür 15 Temmuz bu noktada bir milat oldu. Bu miladı milletimiz gerçekleştirdi. O sözde üniformalıların neye hizmet ettiklerini, kime hizmet ettiklerini, nereden emir aldıklarını çok net bir şekilde gördüğümüz için Allah'ın izniyle bunlara pabuç bırakmadık. 'Bunda ne var bu bir görüş açıklaması değil mi? Demokrasi yok mu? İnsanlar bir araya gelip görüşlerinizi açıklayamaz mı?' Elbette herkes görüşlerini açıklayabilir. Eleştiriler de yapabilir. En ağır eleştirileri yapabilir. Ama dikkatinizi çekiyorum hepsi emekli. 104'ü de amiral. Gece yarısı ve bazı bahaneler bulunarak yapılıyor. Asıl maksat da aslında bildirinin satırları arasında da var. Biz o görüntüleri 28 Şubat'tan çok iyi hatırlıyoruz. Nasıl servis edildiklerini çok iyi biliyoruz. Eğer bir milletin hafızasında bunlar varsa siz gece yarısı 104 tane hepsi de emekli amiral bir araya gelip bir metnin altına imza atmalarını normal karşılayamazsınız. Bu bakımından bu asla normal görüş açıklaması değildir. Bu bakımdan ben burada gerek Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'nin yetkilileri, MHP Genel Başkanına, yetkililerine, demokratik tavır sergileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Şiddetle, nefretle kınıyoruz"

Bugüne kadar 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta memleketi, milleti ve demokrasiyi ters çevirdiklerini kaydeden Sorgun, "Ama artık demokrasiyi ters çeviremeyecekler. Dikkat edin o zaman genç subaylar başlığı atanlar, şimdi emekli amiraller oluyor. Herhalde 25 yıl önceki genç subaylar bugün emekli amiraller olsa gerek. Libya ile deniz anlaşması yapıldığında bu 104 amiralin bir araya gelip teşekkür bildirisi yayınladığını gördük mü? Türkiye'nin desteğiyle Karabağ'da Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı başarılı mücadelesinde bu 104 amiralin, o vasfı hakkıyla taşıyanları tenzih ediyorum, bunların siz o zaman ortak bir sevinç metnine imza attığını gördünüz mü? Görmedik. Tam bu bildirinin hazırlandığı gece yarısı Milli Savunma Bakanımız ve komutanlarımız sınırın sıfır noktasındaydı. Ne oldu da şimdi bunlar böyle bir imza atıyorlar. Bunu normal olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle FETÖ'den büyük oranda temizlendikten sonra ve temizlenme mücadelesinin devam ettiği süreçte milli savunmamızın, askerlerimizin, polislerimizin gerçekten yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonların yapıldığı dönemde silahlı kuvvetlerimizi, ülkemizi töhmet altında bırakan, Türkiye dostlarını ve Türkiye'yi üzen ama Türkiye'nin karşıtlarını ve düşmanlarını memnun eden bir girişime imza atıyorsunuz. Eğer siz amiralseniz mutlaka kurmaylık eğitimi almışsınızdır. Kurmay aklıyla bunun ne anlama geleceğinin bilmemeleri mümkün değildir. Milletimizin, dostun ve düşmanın bunu nereye çekeceğini bilmemesi mümkün değildir. Onun için bunu masum bir bildiri olarak kabul etmiyoruz. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Ama Allah'ın izniyle Türkiye hedeflerine ulaşacak" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı