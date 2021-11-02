Ahmet Sonuç kimdir? Ahmet Sonuç kaç yaşında?

Türkiye'nin sevilen yayıncılarından biri olan Ahmet Sonuç, Twitch yayınlarında ve özellikle Twitter olmak üzere sosyal medyalarda oldukça konuşulmaktadır. Peki Ahmet Sonuç kimdir? Ahmet Sonuç nereli? Ahmet Sonuç kaç yaşında? Tüm bu soruların cevabı haberin detayında…

AHMET SONUÇ KİMDİR?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988, İstanbul doğumludur. İnternet kariyerine YouTube ile başlayan Ahmet Sonuç, daha sonralarında ise Twitch'te yayın yapmaya başladı, genellikle oyun ve sohbet alanında içerik üreten Ahmet Sonuç, internet fenomenleri ve siyasilerle de röportaj yapmaktadır.

Ahmet Sonuç, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası jinekoloji doktoru, annesi ise hemşiredir. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaokula Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümü'nü okumak için Almanya'ya yerleşti.

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Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitiminden çok oyun oynamaya vakit ayıran Ahmet Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekti ve daha sonra Twitch'te yayınhlar yaparak internet kariyerine atıldı. Üniversiteyi son sınıfta bırakarak Polonya'ya taşındı ve dijital oyun pazarı olan G2A'de çalışmaya başladı.

2018 yılında kazandığı Oyunun Yıldızları ödüllerinde En İyi Yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra ise Türkiye'ye dönerek Ahmet Sonuç'un memleketi Antalya'ya yerleşti. 5 Kasım 2019 tarihinde ise eşi Selin Sonuç ile evlendi.

AHMET SONUÇ'UN SİYASETE GİRİŞİ

Ahmet Sonuç, Nisan 2021 tarihli bir Twitch yayınında, bir sonraki Türkiye genel seçiminde bağımsız milletvekili adayı olacağını duyurdu. 22 Mayıs 2021 tarihli yayınında ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınına konuk etti. Gerçekleştirdiği yayında; gençleri, Türkiye'de interneti, eğitimi, bilimsel çalışmaları ve Sedat Peker'i konu aldı. Yapılan yayını anlık aktif olarak 300 bini aşkın kişi izledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı yayın sonrasında ise karakol tarafından ifadeye çağrıldı. 12 Haziran tarihinde ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Twitch yayını gerçekleştirdi.

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin dertlerini Ahmet Sonuç'a iletmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşan Ahmet Sonuç vesilesiyle KYK Yurdu'ndaki öğrencilerin sorunları giderildi.

Twitch verilerinin sızdırılması sonrası eline geçen kara para aklayan yayıncıların listesini kamuoyuna duyuran Ahmet Sonuç'un yardımları sayesinde olay TBMM gündemi kadar taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'ye önergede bulunduğunu açıkladı.

AHMET SONUÇ'UN KAÇ ABONESİ VAR?

Kasım 2021 itibariyle Ahmet Sonuç'un Twitter hesabında 594,3 bin, Instagram'da 414 bin, Twitch'de ise 1,7 milyon takipçisi bulunuyor.

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