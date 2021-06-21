Ahmet Selçuk şiirleri - Ahmet Selçuk İlkan eserleri ve sözleri

Dillere pelesenk olan bir çok şarkıda imzası bulunan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'in üzerinde eseri var. İşte Ahmet Selçuk şiirleri - Ahmet Selçuk İlkan eserleri ve sözleri

Türk edebiyatına birçok eser bırakan Ahmet Selçuk İlkan şiirleri, edebi kişiliği ve eserleri hakkında merak edilenler...

AHMET SELÇUK İLKAN ŞİİRLERİ

Ahmet Selçuk'un en beğenilen şiirleri

Sen Vurdunda Ben Olmedim mi?

Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da

Bir seni yakamadım, beni yaktığın gibi

Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni

Sense araya korkular koydun.

Yasaklar koydun...

Bitmez tükenmez engeller koydun

Şimdi nerdesin diye sakın sorma

Sen çağırdın da ben gelmedim mi?

Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara,

Yağmurlu havalara...Bu kasvetli akşamlara

Sen varken

Bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına

Otobüs duraklarına...

Sen varken ayrılanlara ağlamazdım...

Yıkılmazdım biten sevdaların ardından

Gidenlere küsmezdim

Kalanlara acımazdım...

Sen varken böyle üşümezdim-titremezdim

Masumdum, çocuklar gibi

Böyle delirmezdim-küfretmezdim...

Hele ölmeyi hiç düşünmezdim.

Şimdi soruyorum sana

Adı sevdaysa bu cehennemin

Sen yaktın da ben yanmadım mı?

Biliyorsun

Bütün acılarına 'yeşil ışık' yaktım olmadı

Bütün korkularına'arka çıktım'olmadı

Dağlara merdiven dayadım olmadı

Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına olmadı

Sevdim olmadı -yandım olmadı-taptım olmadı

Benden artık pes

Bu aşkın biletini istediğin gibi kes

Nasılsa gidiyorsun

Biliyorum git...

Ama ardında

Ağlayan bir çift göz

Paramparça bir yürek

Ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan

Çek silahını-daya sırtıma

Titrersem namerdim...

Sen vurdun da ben ölmedim mi?

Ayrılıkların Şairi

Ben ayrılıkların şairi,

Yalnızların ozanıyım.

Sen, sen masallar okurken daha,

Ben acıların yazarıyım.

Haklısın, aramızda dağlar, denizler var,

Haklısın, aramızda uçurumlar.

Senin sevdaların, üç günlük masal,

Benim sevdalarım, Allah'ına kadar.

Elma şekeri mi sandın aşkı,

Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı.

Hele bir kırılsın, feleğin çarkı,

İşte ben o zaman görürüm seni.

Halâ tahta masalara yazıyorsam adını,

Aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın,

Kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni,

Islak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı,

Eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından,

Bana sor yalnızlığı,

Ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam,

Ve sabahçı kahvelerinde

Bir çay gibi demliyorsam hasretini,

Ve inadına özlüyorsam, o çay karası gözlerini,

Bil ki, bu seni erkekçe sevdiğimdendir.

Bu benim ilk aldanışım değil,

Bu benim son yıkılışım değil,

Bırak bu sahte gözyaşlarını,

Bırak bu masum bakışlarını.

Üzülme, benim için üzülme,

Üzülme bu son için üzülme,

Ben, yeterim kendime

Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde,

Varsın da her gece

Bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim,

Varsın da bir daha değmesin ellerim ellerine,

Asla pişman degilim.

Hatırla, bir adam diyordun hatırla,

Ömür boyu sevsin beni ömür boyu,

İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim.

Çünkü ben,

Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

Allah Kahretsin

Bu böyle sürüp gitmeyecek biliyorum

Bir sabah bir dilencinin avuçlarına bırakacağım kalbimi

Kim ne derse desin!

Tahammülüm kalmadı artık

Bıktım seni sensiz yaşamaktan

Nasılsa döneceğin yok senin

Çıldıracağım bu gidişle

Allah kahretsin! ..

Durup durup seninle gezdiğim yerlerde dolaşıyorum

Sanki köşe başından sen çıkacaksın

Sanki duraklarda beni bekliyorsun

Geçen gün birine rastladım aynı sokakta

Saçları sen gözleri sen kaşları sen

Koştum heyecanla peşinden

Ve hayatımda ilk defa bir tokat yedim senin yüzünden

Allah kahretsin! ...

Dünya ateşler içinde

Savaşlar almış başını gidiyor

Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor

Bense bu gidişle sensizlikten öleceğim

Umurunda mı senin?

Kimbilir hangi cehennemdesin?

Allah kahretsin! ..

Hangi masaya otursam

Senin sevdiğin içikiyi koyuyorlar önüme

Vazomda hep senin sevdiğin çiçekler

Ve dudaklarımda hep senin sevdiğin şarkılar

Senin doğumgünlerini kutluyorum senden habersiz

Ve her sabah dualar ediyorum mutluluğun için

Ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem

Ecel gibi peşimdesin

Allah kahretsin! ..

İşte böyle bir sevda benimkisi

Bu zamanda, bu devirde

Haklısın adam olacağım yok benim

En güzeli artık son vermek bu hayata

En korkunç uçurumlardan bırakmak kendimi

Ya da en yüksek tepelerden

En uçsuz bucaksız denizlere bırakmak bedenimi

Ama içimde sen varsın

Ya sana bir şey olursa?

Allah kahretsin! ..

Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız

Gitmek istiyorsan gidebilirsin

Biz ne ayrılıklar görmüş adamız

Çekinme sende vur sırtımdan beni

Biz ne ihanetler görmüş adamız

Aldırma sen benim yalnızlığıma

Aldırma sen benim gözyaşlarıma

Boşver sende kalmış yarınlarıma

Biz kadere çelme takmış adamız.

Sevsen gidemezdin sevsen bırakmaz

Sevsen çıldırırdın seven ne yapmaz

Git bu ateşte beni kül etmez yakmaz

Biz ne cehennemler görmüş adamız

Hadi daha çabuk daha acele

Koş başka kollara koş güle güle

Sen de unutursun adımı bile

Biz ne vefasızlar görmüş adamız

Hep aynı hikaye hep aynı masal

Sen bu şarkıyı git başka yerde çal

Al yanı başımdan gölgenide al

Biz ne yalnızlıklar görmüş adamız

Ağladım

[b]Dün gece uzun uzun

Seni andım ağladım.

Sonu yok yolumuzun

Ona yandım ağladım[/b].

Kim bilir acımızı

Bu yasak aşkımızı

O eski şarkımızı

Çaldım-çaldım ağladım! ..

[b]Dolaştım sokaklarda

Ağaran şafaklarda

Seni senden uzakta

Sardım sardım ağladım[/b]

İmrendim sevenlere

Sarılıp gidenlere

Elele gezenlere

Baktım baktım ağladım

[b]Benimsin bende değil

Ellerim sende değil

Yanmamak elde değil

Yandım yandım ağladım[/b].

Tuza bastım yaramı

Aşkla açtım aramı

Sensiz son sigaramı

Yaktım yaktım ağladım.

Ağır Yaralı

Beni ta kalbimden vurdu gidişin

Bütün umutlarım ağır yaralı

Aklımdan çıkmıyor veda edişin

Büyün duygularım ağır yaralı

Dünyayı başıma yıkmışcasına

Bağrıma kurşunlar sıkmışcasına

Sanki bir savaştan çıkmışcasına

Bütün anılarım ağır yaralı

Aşkımız verirken en son nefesi

Yıkıldı gönlümün sevda kalesi

Sırtımda sanki bir bıçak darbesi

Bütün anılarım ağır yaralı

Ayrılıp gidecek söyle ne vardı?

Sonunda aşk değil gurur kazandı

Artık mutluluğum dünlerde kaldı

Bütün yarınlarım ağır yaralı! ...

Aşkımız Eski Bir Roman

Kalbimde arama eski yerini

Sen gözümden akan sele karıştın

İstesem de artık sevemem seni

Hasret rüzgarına yele karıştın

Seninle aşkımız eski bir roman

Yandı sayfaları külüdür kalan

Sevgilim herşeyim sendin bir zaman

Ne yazık sonunda ele karıştın

Kırılan kalbim var dinmez bir kini

Ömrümce sürecek aşka yemini

Kavuşmak imkansız artık sevgilim

Dönüşü olmayan yola karıştın

Seni Arıyorum

Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım

Sensizliğin köşe başındayım

Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar

Avuntusuz çıkmazlara doğru yürüyorum

Bütün umutsuzluğuma inat

Yine seni arıyorum...

Dudaklarımda bildiğin o ıslık

Sokak lambalarına sığınıyorum

Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle

Bir deli rüzgar saçlarımda

Yalnızlıktan üşüyorum

Bulamayacağımı bile bile

Yine seni arıyorum...

Anlatacak nelerim var bir bilsen

İçimde ihtilaller kopmuş

Kendime sürgüne verdim

Mutluluğum çoktan iflas etmiş

İtiraza hakkım yok biliyorum

Beni savunmak sana düştü

Seni arıyorum...

Yarım kalmış şiirlerim gibisin

Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda

Öylesine eksiğim sensiz

Öylesine sahipsiz

İşte bütün umutlara havlu attım gidiyorum

İçinde geç kalmışlığın çaresizliği

Çocuklar gibi ağlıyorum

Ve gel gör ki her damla gözyaşımda

Yine seni arıyorum...

Diğer Şiirleri

24 Aralık

Ağladım

Adımı Unut

Ağır Yaralı

Ahmet Abi

Allah Kahretsin

Almira

Ara

Ararım Seni

Ayrılacağım

Ayrılık Çanları

Ayrılık Kapıyı Çalıyor

Ayrılıkların Şairi

Ayrılırken......

Aşk Kitabı

Aşk ve Gurur

Aşkımız Bir Roman

Bak Bir Erkek Ağlıyor

Bana Bunu Yapmayacaktın

Bana Gel Deme

Bana Kendini Anlat

Bana Mı?

Bana Ne?

Bana Sor

Bekle Geliyorum

Beklesene

Ben Anadan Doğma Yaralı

Ben Artık Sen Olmuşum

Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim

Ben Bu Köyün Delisiyim

Ben Olsam

Ben Seni Asla

Beni Anlayamazsın

Beni Anneme Götürün

Beni Siz Öldürdünüz

Beni Unutamazsın

Beni Zorla Şair Yaptılar

Bir Beyaz Gemi

Bir Beyaz Karanfil

Bir Cennettir Bu Dünya

Bir Gülü Sevdim

Bir Gönül Sayfası

Bir Sen Eksiktin

Bir Yerden Sonra

Biz Ne Ayrılıklar Görmüş Adamız

Boş Bıraktın

Bu Akşam

Bu Benim Şiirim

Bu Gece...

Bu Nasıl Ayrılık

Bu Şehir ve Sen

Ceren Gözlüm

Dedikodu..

Demek Ki

Doğrudur

Doğum Gününde

Dünya

Elimde Bir Sigara

Eskici..

Eylül Bakışlım

Eyvah!..

Fenerli Sokak

Gecelerden Bir Gece

Geleceğim Ol

Gidebilirsin

Gün Yirmidört Saat Şiir

Günün Birinde

Gör

Görürüm Seni

Gözlerin Kal Diyor

Gözlerin Kanıma Girdi Girecek

Hakkın Yok

Hani Bazı Günler

Hatıralar..

Hatırla Aşkım

Hatırlar Mısın?

Hatırlatmayın

Hatırlatmayın..

Hayat Pazarı

Herşeyi Bitirdik

Hoşgeldin Çocuğum

Kahve Gözlüm

Kurtuldum

Kurşun Buketim

Küskünüm

Mavi Gece

Nasıl Sevmem İstanbulu

Nasılsın Bugün

Ne Ayrılıklar

Ne Bilirsin

Ne Dersin

Ne Haber

Ne Zaman

Ne Zaman Sevdimse

O Adam

O Gece Sen Gidiyordun

O Günden Beri

Ona Sevdiğimi Söyleyiverin

Papatya Falı

Para

Sabah Yıldızım

Salihlim

Saman Alevi

Sana Borçluyum

Sarhoş Gibiyim

Sarışın

Selam Olsun

Sen !..

Sen Ben ve O

Sen Bu Şiiri Okurken

Sen Böyle Güzelsin

Sen De Değiştin

Sen De Gittin..

Sen Değil Miydin

Sen Değilsin Diye

Sen Farkında Değilsin

Sen Vurdun Da Ben Ölmedim Mi

Seni Arıyorum..

Senin Yanında

Senin İçin Buradayım

Sensizlik Üstüne

Sevdalım

Seviyor Seviyorken

Son Bir Kere Daha

Suç Benim Mi

Sürgünüm

Tebrik Ederim

Unutmuşum

Unuttum İşte

Usanmadan Seveceğiz Birbirimizi

Uykusuz

Var Git Bu Akşam

Vazgeçemedim

ve Kaybetmek Seni

Veda..

Ya Seninle Ya Sensiz

Yakılacak Adam

Yakılacak Şiirler

Yasak Aşk

Yazık !..

İçimde Bir Dinamit

İkimiz Aynı Günde Doğmuşuz

İkiz Kardeşim

İnanmadın

İnsan Olmak Kolay Değil

İnsanlar Kendileri Çizer Kaderlerini

Yosun Gözlüm

İpin Ucunda (kapris Çiçeğim)

İsyanlardayım

Yılların Suçu Yok

Yüreğin Varsa Gel

İşte Beni Öldüren Bu

Zam Mevsimi

Ziyan Ömrüm

Öğretmenim

Öldün İçimde

Öldürür Bu Şehir

Şairler Ağlamaz

Kaynak: Antoloji.com - Ahmet Selçuk şiirleri