Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan şarkıları!

Ünlü şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Şarkılar Bizi Söyler'in yeni sezonunun ilk bölümüne konuk oluyor. Dillere pelesenk olan bir çok şarkıda imzası bulunan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'in üzerinde eseri vardı. Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında? Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nerelidir? İşte Ahmet Selçuk İlkan hakkında merak edilen detaylar...

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Lise eğitiminin ardından 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya'nın Berlin şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başladı.

Hayatı

İlk şiirlerini yazmaya başladığı yıllarda lise eğitiminin ardından 1973'te Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başlayan İlkan, 1975 yılında Hayat dergisi'nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında 'Hatırlar mısın?' isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

Ödülleri

"Hatırlar mısın?" Hayat Dergisi birincilik ödülü), 1975

"Tahta Masa", Eskici (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1980

"Islak Mendil" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1981

"Bir Gülü Sevdim" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1984

"Hatıram Olsun" (Altın Kalem Ödülü - Oskar Plakçılık), 1985

"O Adam Benim" (Müyap Şiir Dalında En Çok Satan Albüm), 1990

"Anılar" (Altın Kalem Ödülü - Emre Plakçılık), 1990

"Anılar" (Yılın Şarkısı - Milliyet), 1990

"Sevdalıyım" (Yılın Şarkısı - KRAL TV Müzik Ödülleri), 1998

"Seninle Aşkımız Eski Bir Roman" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999

"Bir Cennettir Bu Dünya" (Altın Nota Nostalji Ödülü - Levent Müzik), 1999

"Fatih Üniversitesi Yılın Şairi Ödülü - 2008

Kitapları

Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

Albümleri

Mum Işığında (Ayten), 1982

Şiir Gözlüm (Fahriye Abla), 1984

Bak Bir Erkek Ağlıyor, 1986 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Bir Beyaz Karanfil, 1988

O Adam Benim, 1990

Seni Arıyorum (Allah Kahretsin), 1992

Şairler Ağlamaz, 1997

Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi), 2000

Yakılacak Adam, 2002

Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun), 2005

Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi), 2011

Söz, 2013

Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes, 2016

Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes, 2019

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