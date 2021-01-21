Ahmet Kural Sıla olayı nedir? Ahmet Kural suçsuz mu, mahkeme kararı nedir?

Ahmet Kural Sıla olayı bir kez daha gündeme geldi ve magazin takipçileri olayın ayrıntılarını, son durumunu merak etti. Peki, Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural suçsuz mu, mahkeme kararı nedir? Sıla Gençoğlu kimdir?

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla Gençoğlu bir dönem birlikteydi. Çiftin olaylı bir şekilde ayrılması ise gündemden uzun süre düşmedi. Bunun üzerine takipçiler, Ahmet Kural hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

AHMET KURAL SILA OLAYI NEDİR?

Zekeriyaköy'deki evinde 29 Ekim 2018'de Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, "hakaret", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz eden Kural'ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıdı. İtiraz dilekçesinde, "Tanık olan yan komşunun 'duydum' dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır" denildi.

MAHKEME VERDİĞİ KARARI BOZDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. İstinaf Mahkemesi'nin kararında "Bilirkişi raporu dikkate alınmalıdır. Olay yerinde keşif yapılması talep olunur" denildi. Bu kararın ardından ünlü oyuncu yeniden yargılanacak.

SILA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Dr. Rezan Epözdemir konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla sanık hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay, tehdit suçundan 7 ay 17 gün ve hakaret suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezasına hükmedilmiş ve anılan cezaların infazını ertelenmesine karar verilmişti" denildi.

İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğunun aktarıldığı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararı; 1. yargı paketi dahilinde 17.10.2019 tarihli 7184 sayılı Kanunun 24. maddesiyle yürürlüğe giren 'Basit Yargılama' usulünün somut olaya uygulanmaması, yalnızca tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak ise olayın yaşandığı evin yanında bulunan evde olay sırasında bulunan ve sesleri duyduğunu ifade eden tanık H.Z.T.'nin olayı duyduğunun sabit olduğu, fakat seslerin içeriğinin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanının bulunup bulunmadığının tespiti için olay mahallinde olay saatine uygun düşecek şekilde keşif yapılması gerekçesiyle bozulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kasten yaralama suçuna ilişkin esastan bozma kararı verilmemiştir. Sanığın kasten yaralama suçunun gerçekleşmediğine yönelik itirazları esastan reddedilmiş, sadece diğer tüm davalarda karar verildiği gibi dava sonrası yürürlüğe giren Basit Yargılama usulünün tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.

2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.

İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.

Tiyatro

Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu

Ateşin Düştüğü Yer

Gereği Düşünüldü

Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu

Adı Menekşe

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

17 Haziran 1980'de Denizli'de doğdu. Tam ismi Sıla Gençoğlu'dur.

İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.

İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

Lise ikinci ve üçüncü sınıflarda özel şan derslerine başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi üzerine çalıştı.

1998 yılında yüksek öğrenimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiş yaptı.

Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil'den oluşan caz orkestrasında solist olarak görev aldı.

Nükhet Ruacan'la ses eğitimi üzerine çalıştı ve yine okul döneminde, daha sonraları albümlerinde sanatçıya önemli katkılar yapan müzisyen Efe Bahadır'la da tanıştı. Kısa bir sürenin ardından Kenan Doğulu ile tanışarak onun yedi sene vokalistliğini yaptı.

Ayrıca Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve "Sıla" dizisinin şarkısı olan ortak besteleri "Sıla/Töre" sayesinde tanıştı.

Şarkıcı, 2007 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Ozan Doğulu, albümün prodüktörü olarak yer aldı. Hareketli çıkış şarkısı "...Dan Sonra"nın sözleri Sıla Gençoğlu imzası taşırken, müziği ve düzenlemesi Ozan Doğulu'ya aittir.

Albümün stüdyo aşamasında da desteğini eksik etmeyen Kenan Doğulu da vokali ve dikkat çekici rap düetiyle şarkıyla eşlik etti. Albümde bir tanesi Gözde Kansu'yla, bir tanesi de Sezen Aksu'yla ortak olmakla birlikte tüm şarkı sözleri Sıla'ya aittir.

Kendine özgü sözlerinin yanı sıra albümde 5 tane bestesi de yer almaktadır. Bunların dışında Sezen Aksu, Ozan Doğulu, Yalın ve Efe Bahadır albümün diğer şarkılarında söz ve müzikleriyle yer almaktadırlar. Düzenlemelerde ise başta Ozan Doğulu olmak üzere, Murat Yeter, Mustafa Ceceli, Efe Bahadır ve Nedim Ruacan gibi müzisyenler yer almaktadır.

Çıkış parçası "...Dan Sonra" ile Türkiye'de kısa zamanda 1 numaraya ulaşmış ve 12 hafta 1 numarada kalmıştır. Avrupa Radyo Listeleri'ne ise 88 numaradan giriş yaparak 12 hafta ilk 100 de kalabilmeyi başarmıştır. En yüksek 79 numara olmuştur.

2008 yılının Mart ayında ise 2. teklisi olan "Kenar Süsü"ne klip çekmiştir. Akustik parçaların en iyi örneklerinden biri olan "Kenar Süsü"ne çekilen video klipte yönetmen Murad Küçük ile çalıştı. Görüntü yönetmenliğini Tolga Kutlar'ın üstlendiği 16 mm. film formatında çekilen video klip için çeşitli grafik animasyonlar kullanıldı.

İlk albümünden yalnızca iki video klip yayınlayan şarkıcı, bu albümden sonra Ciclon grubu ile beraber olarak kaydettikleri "Shaker" albümünden "Yaz Geliyor Heyoo" isimli parçayı yeni teklisi olarak belirlemiş ve bu şarkıya 2008'in yaz aylarında bir video klip hazırlamıştır. Şarkı Türkiye Listesi'nde 34 numaraya yükselmiştir.

İkinci albümünü 2009 yılında piyasaya süren sanatçı, bu albümün ilk teklisi olarak "Sevişmeden Uyumayalım"ı seçmiş ve bu şarkı 3 hafta boyunca 1 numara olmayı başarmış, Avrupa listesinde ise 82 numaraya yükselmiş ve bu listede 5 hafta boyunca yer almıştır.

İkinci tekli olarak "İnşallah"ı seçen Sıla, bu şarkısıyla da Türk listelerinde 2 numaraya kadar yükselmeyi başarmıştır. "Yara Bende" isimli üçüncü teklisine Kemal Doğulu yönetmenliğinde bir video hazırlayan sanatçı, bu şarkısıyla da 4 numaraya yükselmiştir.

Albümün dördüncü video klibi ise, konser görüntülerinden oluşan videosuyla "Bana Biraz Renk Ver" olmuştur ve 2010'un Mart ayında gösterime girmiş ve bu şarkı, bir önceki şarkıdan daha başarılı olmuş ve Türkiye Listesi'nde 3 numaraya yükselmiştir.

2010'un Haziran'ında piyasaya sürülen Ozan Doğulu'nun ilk albümü "130 Bpm"de "Alain Delon" isimli şarkısıyla yer alan şarkıcı, Ozan Doğulu ile beraber bir video klip çekmiş ve Haziran ayında bu klip gösterime girmiştir. Şarkı, listede 1 numaraya yükselirken, Avrupa Radyo Listesi'nde de kendine yer bulmuş ve bu listede en yüksek olarak 67 numaraya yükselmiştir.

Albümleri

Sıla (2007)

İmza (2009)

Konuşmadığımız Şeyler Var (2010)

Vaveyla (2012)

Yeni Ay (2014)

Mürekkep (2016)