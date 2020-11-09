Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kanser mi, ne kanseri? Ahmet Kekeç neden zayıfladı, son hali
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Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kanser mi, ne kanseri? Ahmet Kekeç neden zayıfladı, son hali

09.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:17
Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kanser mi, ne kanseri? Ahmet Kekeç neden zayıfladı, son hali

Akşam yazarı olan ve pek çok televizyonda sunucu olarak ekranlarda yer alan Ahmet Kekeç korona mı oldu? Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

Uzun yıllardır gazetecilik yapan Ahmet Kekeç, birçok televizyon programının yanında, Türkiye Yazarlar Birliği'nden ödül de alan Ahmet Kekeç'in sağlık durumu hakkında bilgiyi oğlu Mehmet Kekeç verdi. Peki, Ahmet Kekeç'in sağlık durumu nasıl?

AHMET KEKÇ KİMDİR?

Ahmet Kekeç 1961, Malatya doğumlu, Star gazetesi yazarı.

Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. Star Gazetesi'nde yazarlık yapan Ahmet Kekeç, şu sıralar Akşam Gazetesi'nde yazmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke Tv'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıradışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

AHMET KEKEÇ KORONA MI OLDU?

Konu hakkında açıklamayı oğlu Mehmet Kekeç yaptı. Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Keke sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yere verdi:

"Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz."

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Haber Yorumları (1)
ARF: Allah şifa versin
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