Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
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Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır gönüllü şoförlüğünü yapan Ahmed Hamdi Çamlı yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme geldi. Peki Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Ahmet Hamdi Çamlı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
29.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:16

Sosyal medyada gündeme gelen Ahmet Hamdi Çamlı kimdir, nerelidir, kaç yaşında merak konusu oldu.

AHMET HAMDİ ÇAMLI KİMDİR?

Ahmet Hamdi Çamlı, 1965 yılı İstanbul/Fatih doğumlu Türk milletvekilidir. Ticaret ile uğraşan Ahmet Hamdi Çamlı aynı zamanda İlahiyat eğitimine devam etmektedir. Üniversite eğitimini Newport Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Birçok sivil toplum örgütünde çeşitli kademelerde görevler yapmıştır. Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye İzcilik Federasyonu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Ahmet Hamdi Çamlı doğum tarihi : 15.02.1965

Ahmet Hamdi Çamlı kaç yaşında : 55 yaşında

Ahmet Hamdi Çamlı nereli : İstanbul-Fatih doğumlu

Ahmet Hamdi Çamlı mesleği : Milletvekili

Ahmet Hamdi Çamlı burcu ne : Kova

AHMET HAMDİ ÇAMLI KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Siyasi hayatına, 1969'da babasının kuruluşunda bulunduğu ve destek verdiği, Milli Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın önderlik ettiği bağımsız hareketlerin içinde yer alarak başladı. Bu hareketlerin içinde il, ilçe ve genel merkez teşkilatlarında çeşitli görevler ifa etti. İstanbul'da AK Parti İl Genel Meclis Üyeliği ve AK Parti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu - İcra Kurulu üyeliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Milletvekili seçilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olarak görev yaptı.

26. ve 27. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapmış, Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çamlı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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