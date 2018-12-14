Erkan Petekkaya'dan, Kavgalı Olduğu Ahmet Hakan'a Fotoğraflı Gönderme!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, "Alkol ve sigara yasaklansın" diyerek tepki çekmişti. Ahmet Hakan'da bu olayı köşesine taşıyıp Petekkaya'yı eleştirmişti. Petekkaya'dan o eleştirilere paylaştığı fotoğraf ile cevap verdi.

"OPORTÜNİST AHMET HAKAN"

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ın eski fotoğrafını paylaşarak tiye aldı. Petekkaya fotoğrafa, "Bu #oportünistahmethakan" notunu ekledi.

AHMET HAKAN NE DEMİŞTİ?

Ahmet Hakan, Erkan Petekkaya'nın "Alkol ve sigara yasaklansın" sözlerini köşesine taşıyarak, "Erkan Petekkaya şöyle demiş: "Alkol acilen yasaklanmalı". Bu açıklama size de…Sanki bütün gece içilmiş içilmiş de ertesi gün öğleden sonra acayip bir mide bulantısı, süper bir baş ağrısıyla falan uyanılıp kıvranılırken…Dudaklardan dökülüveren bir cümle gibi gelmedi mi? Biriniz şu Erkan Petekkaya'ya şöyle okkalı, telvesi bol bir acı Türk kahvesi yapıp versin." demişti.

ERKAN PETEKKAYA O SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRMİŞTİ

47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları bir anda sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Petekkaya, Vakitsiz Horoz'a yaptığı özel açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını söyledi. Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı. Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de 'Alkol ve sigaradan uzak durulsun' şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim."