Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu
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Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu

21.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:29
Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu

Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak evinde tedavi altına alınan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, uzun bir aradan sonra yeniden TBMM'de göreve başladı.

Geçtiğimiz ay rahatsızlanarak evinde tedavi altına alınan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, uzun bir aradan sonra yeniden TBMM'de göreve başladı.

Yaklaşık 35 gündür evinde tedavi altında olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet erbaş, TBMM'de 2021 bütçe görüşmelerine katılarak, görevine kaldığı yerden devam etti. Erbaş, bütçe görüşmeleri sırasında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile kısa süre sohbet etti. Erbaş'a sağlık durumunu soran MHP lideri Bahçeli, milletvekili Erbaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Çarşamba günü ise Kütahya'ya gelerek bir takım ziyaretlerde bulunacak. Erbaş'ın Kütahya'nın yanı sıra Tavşanlı ve Simav ilçelerini de ziyaret etmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Ahmet Erbaş sağlığına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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