Ahmed Arif kimdir? Ahmed Arif kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesinde yer alan Ahmed Arif, Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Şiirleriyle bir döneme damga vuran ünlü şair son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Ahmed Arif kimdir? Ahmed Arif kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesinde yer alanAhmed Arif, Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Şiirleriyle bir döneme damga vuran ünlü şair son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki Ahmed Arif kimdir? Ahmed Arif kaç yaşında vefat etti, aslen nerelidir?

AHMED ARİF KİMDİR?

Ahmed Arif'in babası Türk, annesi ise Kürt'tür. Arif, 23 Nisan 1923'de Diyarbakır'ın Hançepek semtindeki Yağcı sokak 7 no'lu evde dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal'dır. Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında değişik dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

Şiirlerinin dayandığı toplumcu gerçekçilik akımına uyumlu olarak komünist görüşleri savunmuş ve uzun dönem TKP Ankara İl komitesi içinde çalıştı.

Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmed Arif'in şiirlerini çoklukla yazarak değil, kafasında kurguladığı ve hafızasında tuttuğu bilinmektedir. Genellikle şiirlerini yazmaz; kitap basımı için okuyarak dikte ettirir. Ölümünden kısa süre önce yakınlarına, ikinci bir kitap basımı için şiirlerinin hazır olduğunu, İstanbul'a giderek dikte ettireceğini ve yeni kitabının basılacağını söylediği bilinir. Fakat bu gerçekleşememiştir. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi. Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Şiir kitapları

Hasretinden Prangalar Eskittim (Everest yayınları)

Yurdum Benim Şahdamarım (Everest yayınları)

Şiirlerinden bazıları

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Anadolu

Ay Karanlık

Sen Hep Şerefinle Yaşarsın Baba[kaynak belirtilmeli]

Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı

Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi

Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden

Hasretinden Prangalar Eskittim

İçerde

Kara

Karanfil Sokağı

Leylim Leylim

Merhaba

Otuz Üç Kurşun

Sevdan Beni

Suskun

Unutamadığım

Uy Havar!

Vay Kurban

Yalnız Değiliz

Kara

Bestelenen şiirleri

Akşam Erken İner Mahpushaneye Cem Karaca - Akşam Erken İner Mahpushaneye

Akşam Erken İner Mahpushaneye Fuat Saka - Akşam Erken İner Mahpushaneye

Ay Karanlık: Ahmet Kaya - Maviye Çalar Gözlerin

Ay Karanlık: Cem Karaca - Ay Karanlık

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi: Cem Karaca - Adiloş Bebe

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi: Grup Yorum - Adiloş Bebe

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi: Kızılırmak - Adiloş Bebe

Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi: Moğollar - Adiloş Bebe

Hasretinden Prangalar Eskittim: Ahmet Kaya - Hasretinden Prangalar Eskittim

Hasretinden Prangalar Eskittim: Suavi - Hasretinden Prangalar Eskittim

İçerde: Rahmi Saltuk - Dağlarına Bahar Gelmiş Memleketimin

İçerde: Manuş Baba - Haberin Var Mı?

Kara: Cem Karaca - Karam

Kara: Grup Ekin - De Be Aslan Karam

Otuzüç Kurşun: Cem Karaca - Otuzüç Kurşun

Otuzüç Kurşun: Grup Baran - Otuzüç Kurşun

Otuzüç Kurşun: Zülfü Livaneli - Kirvem

Otuzüç Kurşun: Fikret Kızılok - Vurulmuşum

Otuzüç Kurşun: Onur Akın - Otuzüç Kurşun

Otuzüç Kurşun: Ciwan Haco - Sî û Sê Gule

Sevdan Beni: Cem Karaca - Sevdan Beni

Sevdan Beni: Fikret Kızılok - Haberin Var Mı

Suskun: Fikret Kızılok - İki Parça Can

Suskun: Ahmet Kaya - Suskun

Suskun: Edip Akbayram - Suskun

Suskun: Alaaddin Us - Suskun

Unutamadığım: Cem Karaca - Unutamadığım

Unutamadığım: Grup Baran - Unutamadığım

Uy Havar!: Ahmet Kaya - Oy Havar

Vay Kurban: Cem Karaca - Vay Kurban

Vay Kurban: Grup Baran - Seni Sevmek Felsefedir

Vay Kurban: Grup Yorum - Gün Ola

Adiloş Bebe: Grup Yorum - Gün Ola