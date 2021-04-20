Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
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Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı

Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde üretilen ve pandemi nedeniyle depolarda kalan patatesler, TIR'lara yüklenerek başka illere gönderiliyor.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde üretilen ve pandemi nedeniyle depolarda kalan patatesler, TIR'lara yüklenerek başka illere gönderiliyor. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, her gün yaklaşık 50 kamyon patatesin diğer kentlere gönderildiğini söyledi. 

Türkiye'nin önemli patates havzalarından biri olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 2020 yılında 50-55 bin dekarlık alanda yaklaşık 200 bin ton patates üretimi yapıldı. Hasadı gerçekleştirilen patatesin büyük bölümü çevre illere satılırken, 30 bin tonu ise pandemi sürecin nedeniyle depolarda kaldı. Bu patatesler için önce AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, devreye girdi. Kiler, depolardaki 10 bin ton patatesi kendi imkanları ile satın alıp, dağıtımını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaç sahibi aileler için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne patates ve kuru soğanla ilgili verdiği talimat da Ahlatlı patates üreticilerine rahat nefes aldırdı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilçedeki depolarda bulunan 20 bin ton patates, kamyonlara yüklenip, illere gönderilmeye başlandı. Her gün yaklaşık 50 kamyon patates, başka kentlere gönderilirken, AK Parti'li Kiler de üreticileri ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden AK Parti'li Kiler, "Ahlat'a bir önceki gelişimde üreticilerimizin elinde kalan patateslerle ilgili sitemleri vardı. Emek verip, satamadıkları ürünlerinden dolayı mağdur olmuşlardı ve bu durumdan ben çok etkilenmiştim. Cumhurbaşkanı'mız sadece patatesle kalmadı. Soğanları da ellerinde olan vardı. Edirne'de çeltiği de içine katarak çiftçiye can suyu sağlama amacıyla çalışma yapıldı. Böylelikle hem çiftçinin emeğinin karşılığını almasını hem de ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı projesi gelişti. Bunda hem üreten hem de tüketen memnun kaldı. Bugün gelip çiftçimizin gülen yüzünü görmek istedik" dedi. 


Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı
Ahlat'tan günde 50 kamyon patates sevkiyatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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