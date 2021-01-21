Ahlat'ta karla mücadele çalışmaları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yağışların ardından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezi ve mahallelerde yolları kardan temizleyen Ahlat Belediyesi ekipleri, biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti.

Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıfırın alıntında 10 derecede karla mücadele çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çarşı merkezi ve mahallelerde titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Kar, her ne kadar belediyelere ciddi anlamda bir yük getirse de bu işin rahmet tarafını düşünmek lazım. Hummalı bir çalışma yürütüyoruz. İş makinalarımızla çarşı merkezinde bulunan kar yığınlarını kamyonlarla taşıyoruz. Bu bize ciddi bir külfet getiriyor. Fakat vatandaşımızın sıhhati, sağlığı ve esnafımızın rahat çalışma ortamını sağlamak görevimiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman