Ahlat'ta bayramlaşma töreni
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda yapılan bayramlaşmaya; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı Behzat Gülsar, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı