Ahlat'ta bayramlaşma töreni
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Ahlat'ta bayramlaşma töreni

Ahlat'ta bayramlaşma töreni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda yapılan bayramlaşmaya; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı Behzat Gülsar, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi. - BİTLİS

Ahlat'ta bayramlaşma töreni
Ahlat'ta bayramlaşma töreni
Ahlat'ta bayramlaşma töreni
Ahlat'ta bayramlaşma töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
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