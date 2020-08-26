Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı Sosyal medyada "Elif Sarı" ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek ile uygunsuz fotoğraf ve mesajlar paylaştığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.

Instagram'da 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaştığı tespit edilen Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada "Elif Sarı" ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.

SAHTE İSİMLE HESAP AÇTIĞI ÖĞRENİLDİ



Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

"BİR CAHİLLİK ETTİM, ÇOK PİŞMANIM"

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI



Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaştığı tespit edilen Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA