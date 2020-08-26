Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
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Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı

Sosyal medyada "Elif Sarı" ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek ile uygunsuz fotoğraf ve mesajlar paylaştığı tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçundan tutuklandı.

26.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:17

Instagram'da 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaştığı tespit edilen Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada "Elif Sarı" ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu. Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı. Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı

SAHTE İSİMLE HESAP AÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

"BİR CAHİLLİK ETTİM, ÇOK PİŞMANIM"

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı

TUTUKLANDI

Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaştığı tespit edilen Yunus E., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
ALİ ARSLAN: Böyle bir şeyden insan tutuklanmaz arabistandan ne farkımız kaldı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ANGARALI: ELHAMDÜRÜLLAH
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
İKRA: yanlış yazmışsın muhterem kardeş. . . ELHAMDÜLİLLAH. . . doğru yazılış böyledir. İLAHIMA ŞÜKÜR EDERİM. . . mealindedir. . . senin yazdığın çok tehlikeli bir şey, , , tek gözü olan, silahsız bir gariban, , , manasını taşır ki, böyle bir ilaha şükür ederim demektir. . . . bilmediğiniz lafızları yazmayınız, bir çuval inciri berbat etmeyiniz. . .
3 Yayından Kaldır
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