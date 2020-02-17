: Ahırda unutulan mum nedeniyle çıkan yangında 70 hayvan telef oldu

17.02.2020 19:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:47

Bitlis'in Tatvan ilçesinde besicilik yapan Tahsin Erdoğan'ın ahırda unuttuğu mumun neden olduğu yangın sonucu dumandan etkilenen 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Koyunpınar köyü Ortaklı mezrasında 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Erdoğan, gece hayvanları kontrol etmek için ahıra gitti.

Çıktıktan bir süre aydınlatma için kullandığı mumu unuttuğunu fark eden Erdoğan, döndüğünde ahırın tavanının tutuştuğunu ve dumandan etkilenen 70 hayvanın telef olduğunu gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahırda inceleme yaptı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini sağladığı tüm hayvanların telef olduğunu söyledi.

Ahırda unuttuğu mum nedeniyle ahırın bazı yerlerinin tutuştuğunu anlatan Erdoğan, "Ahırda aydınlatma yok, bu nedenle mum kullanıyoruz. Ahırdan dönerken mumu pencere kenarında unuttum. Ahıra döndüğümde içerisi dumandan görünmüyordu. Yardım istedim, köylüler geldi. İçeriye baktık, hayvanların hepsi ölmüştü. Tek geçim kaynağım bu hayvanlardı. Ne yapacağımı bilmiyorum." diye konuştu.

Muhtar Mehmet Mirza Topbaş da telef olan hayvanların incelemenin ardından ahırdan çıkarıldığını, Erdoğan'ın telef olan hayvanları nedeniyle zor durumda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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