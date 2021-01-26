Ahır yapımı sırasında bulduğu 'taşların' gizeminin çözülmesini istiyor
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Ahır yapımı sırasında bulduğu 'taşların' gizeminin çözülmesini istiyor

26.01.2021 08:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:01
Ahır yapımı sırasında bulduğu 'taşların' gizeminin çözülmesini istiyor

KARSLI Sezgin Ancı, temel kazı çalışmalarında bulduğu ve üzerlerinde çeşitli figür ve resimler bulunan taşların değerli olduğunu söyleyerek incelenmesini istedi.

KARSLI Sezgin Ancı, temel kazı çalışmalarında bulduğu ve üzerlerinde çeşitli figür ve resimler bulunan taşların değerli olduğunu söyleyerek incelenmesini istedi.

Merkez Halitpaşa mahallesinde yaşayan Sezgin Ancı, bir süre önce ahır yapmak için temel kazarken üzerlerinde çeşitli figür ve resimler olan taşlar buldu. Çıplak gözle ilk bakıldığında ne olduğu anlaşılmayan fakat dikkatlice incelendiğinde 3 boyutlu olduğu ve içlerinde gizli resimlerin bulunduğu taşlarda Hz. İsa'nın kanatlı resmi, Meryem ana ve kutsal kase gibi figürlerin yanı sıra değişik şekillerde objelerde görülüyor. Taşların üzerinde fil, köpek, geyik, boğa olarak tasvir edilmiş resimler de yer alıyor.

Arazisinde ahır yapımı için temel kazısı sırasında taşları bulduğunu belirten Sezgin Ancı, "Taş biçimde fakat kırık bir tandırın içinde olması ve kül içerisinde olması dikkatimi çekti. Müzeye getirdiğimde taş olarak isimlendirdiler ama ben bunların üzerinde belirli bir zaman sonra yoğunlaştım ve insan eliyle yapıldığından şüphelendim. Ben bunların pişmiş toprakla yapıldığına inanıyorum. Bunlar daha sonra taş şeklini almışlar. Ben bunların MTA'ya, göndererek kimyasal yapısını incelettirdim. Tarihlendirilmesi için de Ankara Üniversitesi'ne gönderdim. TÜBİTAK'ta tarihlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Bu objeleri bilim insanlarımızın dikkatle alarak araştırmasını istiyorum. Çünkü bu şekilde bende olması bir şeyi değiştirmez. Bunlar incelenmeli ve ne zaman ne şekilde yapıldığının, içlerinde nelerin olduğunun teknolojik imkanlarla belirlenmesi gerek. Ben bunların tarihi bir önemi sahip olduğuna inanıyorum. Değerli taş da olabilirler çünkü içlerinde ayrıntılar var. Bunları çözmek benim tek başıma yapacağım bir iş değil" diye konuştu.

Taşların detaylı incelenmesinden farklı sonuçlara ulaşılabileceğini kaydeden Sezgin Ancı, "Taşlar dikkat çeken resimleri barındırıyor. Kafa insan gövde kuş kanadında haç işareti olan taşın stüdyo ortamında yüksek çözünürlüklü fotoğraf makinesiyle görüntüsü var orada surat hatları belirgin gözyaşı ve tebessüm ifadesi görülmekte. İşaretli yerde Hz. İsa'nın kanatlı resmi var. Alnında demir tel, arkasında kutsal ışık ve gölge şeklinde kanatlı resim mevcut. Çarmıha gerildikten sonra gökyüzüne yükselişini tasvir eden kanatlı resim. İsa'nın yakınlaştırır mis resmi. Meryem Ana elinde kutsal kase ve yanında erkek çocuk var. Nuh'un gemisi tasviri ters yöne bakan insan suratı ve orta kısmında kapı yeri işaretlenmiş. Ayrıca başka bir taş insan kafasını andırıyor. Kuş kanadında haç işareti objenin diğer yüzü, işaretli yer gözler kanatları var Melek olarak tasvir edilmiş. İnsan kafası, Mısır Firavunu tasviri işaretli yerde gözler dikkatli bakıldığında belirgin şekilde görülüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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